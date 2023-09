Schädlinge im Brennholz: Kann man den Holzwurm mit Essig bekämpfen?

Hausmittel auf dem Prüfstand

Viele behandeln vom Holzwurm befallenes Holz wie Brennholz mit Essig. Dabei eignet sich das Hausmittel nur bedingt zur Bekämpfung.

Bald beginnt wieder die nächste Heizperiode. Die Nächte sind schon jetzt deutlich kühler und die Sonne verliert an Kraft. Nicht wenige inspizieren daher ihre Brennholz-Vorräte, um sicherzustellen, ob sie für die kalte Jahreszeit reichen. Einige erleben dabei eine unliebsame Überraschung und entdecken Schädlinge im Brennholz. In der Regel handelt es sich dabei um den Holzwurm, den man vor allem an den Spuren, die er hinterlässt, erkennen kann. Als Hausmittel gilt Essig – doch kann man ihn damit wirklich bekämpfen?

Woran erkennt man, dass das Brennholz vom Holzwurm befallen ist?

+ Im befallenen Holz sind deutlich Löcher, Holzmehl und weitere Fraßspuren des Holzwurms zu erkennen. © Pond5/Imago

Den Holzwurm selbst bekommt man selten zu Gesicht. Einen Befall erkennt man an den charakteristischen Bohrlöchern und Fraßgängen im Holz. Sie sind ein bis zwei Millimeter groß und mit bloßem Auge auf den Scheiten sichtbar. Diese lassen sich übrigens auch problemlos selbst spalten.

Was ist ein Holzwurm? Als Holzwurm bezeichnet man umgangssprachlich meist den Gewöhnlichen Nagekäfer (Anobium punctatum), manchmal auch den Hausbock (Hylotrupes bajulus). Genauer gesagt, ist es ein Sammelbegriff für deren Larven, die sich von Holz ernähren. Die Schädlinge kommen in ganz Europa vor.

Rund um das Brennholz findet sich Bohrmehl, also feiner Holzstaub. Und spätestens jetzt ist klar, dass es sich um einen Holzwurm-Befall handelt.

Kann man den Holzwurm mit Essig bekämpfen?

Je schneller man einen Befall erkennt, umso erfolgreicher kann man ihn bekämpfen. Befinden sich die Holzwürmer noch im Larvenstadium, so hatten sie keine Zeit zur Fortpflanzung und Eiablage.

Anstatt zu Chemie greift man heute bei der Bekämpfung, auch bei Schädlingen im Garten, lieber zu natürlichen Hausmitteln wie Essig. Es ist umweltfreundlich und preisgünstig. Die Holzwürmer werden durch den strengen Geruch jedoch nur vertrieben und nicht bekämpft. Der Einsatz sollte – auch zur Schonung der eigenen Nase – nur im Freien erfolgen. Man möchte die Larven ja nicht aus dem Brennholz heraus- und etwa in den Dachstock oder das nächste Kellerregal hineintreiben. Eine Anleitung liefert focus.de und rät, eine Spritze mit Essig zu füllen und die Flüssigkeit direkt in die Bohrlöcher des Brennholzes zu spritzen.

Wie kann man einem Befall vorbeugen?

Um dem Schädling vorzubeugen, solle man ihn kennen. So bevorzugt der Holzwurm eine Holzfeuchtigkeit von mindestens 14 bis 16 Prozent, wie das Umweltbundesamt (UBA) erklärt. Feuchte Innenräume sind zur Lagerung also nicht zu empfehlen. Für einige Holzarten haben die Larven zudem eine Vorliebe. Sie können daher bewusst vermieden werden. Der Holzwurm frisst nämlich deutlich lieber Harthölzer als Weichhölzer, wie obi.de informiert. Letztere sollte man auch nie mit dem Hochdruckreiniger behandeln. Nutzt man Kiefer, Fichte oder Tanne als Brennholz, muss man allerdings häufiger nachlegen als es bei harten Arten wie Buche oder Eiche der Fall ist.

Die beste Vorbeugung ist jedoch richtiges Hacken, Trocknen und vor allem eine korrekte Lagerung des Brennholzes. Der Standort sollte luftig, aber geschützt und überdacht sein. Beim Stapeln selbst sollten die Scheite so aufeinandergelegt werden, dass kleine Hohlräume frei bleiben. Das ergibt sich dank der Form der Scheite meist ganz von selbst. Luftzufuhr muss auch von unten gegeben sein: Brennholz sollte niemals Bodenkontakt haben. Eine gute Unterlage bildet zum Beispiel eine Palette. Beim Einkauf sollte man auf zertifiziertes Holz setzen. Hier ist das Risiko geringer, dass man den Holzwurm eingeschleppt.

