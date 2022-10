Im Herbst noch einmal den Rasen vertikutieren – ist das sinnvoll?

Tipps

Hobbygärtner sollten generell nie öfter als zweimal im Jahr vertikutieren - einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Doch wann genau ist der richtige Zeitpunkt?

Kurz vor der kalten Jahreszeit stellen sich viele Hobbygärtner nochmal die Frage, was sie jetzt noch für ihren Rasen tun können. Muss noch einmal gedüngt werden? Ist das säen jetzt noch sinnvoll? Hier stellen wir uns die Frage, was das Vertikutieren* im Herbst noch bringt.

Rasen vertikutieren: Ist das im Herbst sinnvoll?

Generell wird das späte Frühjahr, also die Monate April und Mai, zum Vertikutieren empfohlen, da das Klima perfekt für die Gräser ist, um sich schnell wieder zu erholen. Doch auch im Herbst ist das Vertikutieren hin und wieder angebracht - wenn Sie einen stark beanspruchten Rasen wiederherstellen möchten in etwa. Jedoch insgesamt nicht öfter als zweimal im Jahr. Durch das Vertikutieren kann den Gräsern dann die nötige Kraft verleihen, um ihm Frühjahr in alter Stärke zurückzukommen. Allerdings müssen Sie hierbei den richtigen Zeitpunkt abpassen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Rasen im Herbst zu vertikutieren?

Um im Herbst den Rasen zu vertikutieren, eigenen sich am besten der September oder der Oktober. Danach sollten die Gräser nicht mehr einer solch anstrengenden Prozedur unterzogen werden, da die Gefahr zu groß ist, dass sie sich vor Wintereinbruch nicht mehr richtig erholen. Im Oktober bleibt dem Rasen in der Regel noch eine angemessene Zeit zur Regeneration.

Im Herbst: Rasen vertikutieren und gleichzeitig düngen?

Wer vorhat im Herbst den Rasen zu vertikutieren, stellt sich natürlich auch immer die Frage nach der richtigen Vorgehensweise. In der Regel wird der Rasen vor dem Vertikutieren noch einmal gemäht, allerdings nicht zu niedrig - die Gräser auf einen Zentimeter zu kürzen, ist definitiv zu wenig. Besser sind um die zwei Zentimeter.

Danach geht es ans Vertikutieren selbst. Suchen Sie sich dafür einen trockenen Tag aus, um mit den Messern des Geräts nicht nur durch Schlamm zu wühlen. Stellen Sie die Messer außerdem richtig ein. Sie sollten nicht tiefer in die Grasnarbe eindringen als ein oder zwei Millimeter. Anschließend beginnen Sie damit durch den Rasen zu pflügen, und zwar immer in parallelen Bahnen und anschließend im Schachbrettmuster quer darüber.

Erst nach dem Vertikutieren geht es dann ans Düngen. Hier suchen Sie sich einen speziellen Herbstdünger, da diese mehr Kalium enthalten und die Gräser somit winterfest machen. Wie genau Sie den richtigen Dünger im Herbst auswählen und was sonst noch dazu zu beachten ist, lesen Sie hier.

Was ist im Herbst besser: Rasen vertikutieren oder lüften?

Falls Sie befürchten, dass das Vertikutieren zu anstrengend für den Boden sein könnte, können Sie ihn auch nur lüften. Generell wird empfohlen das Vertikutieren in Kombination mit dem Lüften durchzuführen, wobei immer zuerst vertikutiert wird. Da nur ein- bis zweimal im Jahr vertikutiert werden soll, dient das Lüften oder auch "Aerifizieren" als Erfrischungskur, die Sie während des Jahres mal durchführen können - also auch im Herbst, allerdings nie später als Oktober. Wie genau das Lüften des Rasens funktioniert, erfahren Sie hier.

