Mit diesen Hausmitteln entfernen Sie Schimmel in der Dusche

Essig, Alkohol & Hefe

+ © dpa Wer mit Schimmel in der Dusche zu kämpfen hat, versucht sich meistens zuerst mit Hausmitteln. © dpa

Viele Deutsche genießen morgens eine lange, warme Dusche – und riskieren damit einen Schimmelbefall. Lässt sich dieser mit einfachen Hausmitteln bekämpfen?

Oft sehen Hausbewohner keinen einzigen Ausweg, als den Schimmel mit chemischen Mitteln zu bekämpfen. Doch auch diese Spezialentferner enthalten aggressive Stoffe, die schädlich für Ihre Gesundheit sein können. Deshalb stellt sich vielerorts die Frage, ob es sinnvoll ist, mit Hausmitteln gegen den leidigen Feind in der Dusche vorzugehen – doch welche eignen sich dafür überhaupt und wie gut funktionieren sie?

Deshalb entsteht Schimmel an der Dusche

Schimmelpilze fühlen sich dort wohl, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Deshalb stellt gerade das Badezimmer ein gefundenes Fressen dar. Generell ist die Raumtemperatur hier höher eingestellt als in anderen Räumen und meistens lüften wir nach dem Duschen nicht so ausgiebig wie wir sollten. Besonders in der Dusche, wo sich die meiste Feuchtigkeit befindet, sorgt die geschlossene Kabine oder der Duschvorhang für stehende Luft – das perfekte Wachstumsmilieu für den Schimmel.

Er setzt sich vornehmlich an den Silikonfugen an der Duschwand oder den Übergängen zwischen den Glaswänden fest. Aber auch die Ecken der Dusche über der Duschwanne sind betroffen.

Bevor Sie den Schimmel entfernen: Darauf müssen Sie achten

Obwohl Hausmittel weniger aggressiv als manche Reiniger sind, gilt es trotzdem bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen von Schimmel einzuhalten.

Tragen Sie immer einen Mundschutz – so verringern Sie das Risiko Schimmelsporen ein zu atmen. Mit Gummihandschuhen vermeiden Sie einen direkten Kontakt mit dem Schimmel, der zu allergischen Hautreaktion führen kann. Eine Schutzbrille beugt Augenreizungen vor. Tragen Sie einen Einwegoverall über Ihre Kleidung, damit sich die Sporen nicht dort festsetzen können. Werfen Sie benutzte Lappen, Schwämme und Bürsten sofort weg.

Denken Sie daran, dass Hausmittel sich nur bei geringem Schimmelbefall eignen. Bei einem großflächigen Schimmelbefall brauchen Sie die fachmännische Hilfe eines Profis.

So entfernen Sie Schimmel aus den Silikonfugen

Wie bereits erwähnt, findet sich in der Dusche der Schimmel meist in den Silikonfugen. Die Fliesen von dem Befall zu befreien, stellt sich als äußerst schwierig heraus. Die Konsistenz des Silikons gibt dem Schimmel die Möglichkeit durch das Material hindurchzuwachsen, sodass das Silikon meist komplett erneuert werden muss. Dafür müssen Sie das Silikon um die Fugen herum restlos entfernen. Machen Sie nicht den Fehler einfach neues Silikon auf das alte zu spritzen. Sonst kommt der Schimmel ganz schnell wieder zurück. Die Fugenränder sollten Sie anschließend mit hochprozentigen Alkohol einsprühen und einmal abwaschen, um Schimmelreste "abzutöten".

Hausmittel: Das bringt Essig gegen Schimmel in der Dusche

Es gibt einige Hausmittel, die relativ gut gegen Schimmel wirken - allerdings kommt es auf den Untergrund an. Auf Fliesen zeigen sie vermutlich weniger Einfluss als an der kahlen Wand. Trotzdem eignen Sie sich, um dem Schimmel in den Fugen vorzubeugen.

Eines dieser Hausmittel ist Essig. Dabei reden die einen von "normalem" Essig und andere wiederum von Essigessenz. Doch was ist der Unterschied und welches Mittel funktioniert besser?

Mit Essig ist meistens der ganz normale Lebensmittelessig gemeint, der zum Kochen verwendet wird. Er hat einen Säureanteil von 5 bis 10 Prozent. Essigessenz hingegen ist eine andere Bezeichnung für Essigsäure, die auch in Reinigern verwendet wird. Deshalb ist der Säuregehalt viel höher und das Mittel nur unter größter Vorsicht zu verwenden. Achten Sie immer darauf Gummihandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, wenn Sie davon Gebrauch machen. Von Säuren, die einen Reinheitsgrad haben, der bei mehr als 60 Prozent liegt, sollten Sie die Finger lassen.

Für die Schimmelbekämpfung eignet sich der hohe Säuregrad der Essigessenz mehr als die des Lebensmittelessigs. Und sie hat noch weitere Vorteile:

Fast jeder hat Essigessenz im Haus.

Der Geruch hält sich in Grenzen.

Essigessenz hat keine Auswirkungen für die Umwelt und

und ist im Vergleich zu anderen Reinigern sehr kostengünstig.

Bei der Verwendung von Essigessenz sollten Sie allerdings auch folgende Punkte beachten:

auf kalkhaltigen Untergründen funktioniert sie nicht

funktioniert sie nicht Schimmelsporen (die dem Schimmel helfen sich zu verbreiten) werden nur schlecht bekämpft

Essigessenzen mit mehr als 30 Prozent Reinheit sind nicht auf jedem Untergrund anwendbar

Den Essig – ob herkömmlichen oder Essigessenz – geben Sie in eine Sprühflasche oder auf ein Tuch und reiben damit die betroffenen Stellen ein. Wischen Sie anschließend mit einem feuchten Lappen darüber.

Passend dazu: Was müssen Mieter und Vermieter bei einem Schimmelbefall der Wohnung tun?

Alkohol und Spiritus als Hausmittel zur Schimmelbekämpfung

Bei den Untergründen, die Essig nicht vertragen, können Sie auf hochprozentigen Alkohol zurückgreifen. Egal ob Spiritus, Isopropanol Alkohol oder Ethylalkohol – damit er seine Wirkung gegen Schimmel entfalten kann, sollte er mindestens 70-prozentig sein. Die Vorteile bei der Verwendung von Alkohol liegen auf der Hand:

Alkohol ist geruchsneutral .

. Es herrscht keine Verätzungsgefahr .

. Er ist für alle Untergründe anwendbar .

. Es besteht keine Gefahr für die Umwelt.

Im Gegensatz zur Essigessenz müssen Sie allerdings auf diese Probleme gefasst sein:

Vermeiden Sie es unbedingt, bei der Anwendung zu rauchen oder sonst in irgendeiner Weise offenes Feuer in die Nähe des hochprozentigen Alkohols zu bringen, da dieser leicht entzündlich ist.

ist. Die Wirkung verflüchtigt sich schnell und so kehrt der Schimmel oft wieder zurück. Oft sind mehrere Anwendungen nötig und selbst dann ist die Ursache für den Schimmel meist nicht behoben.

Mit Hefe gegen Schimmelbefall in der Dusche vorgehen

Ein weiteres nützliches Mittel gegen Schimmel in der Duschkabine ist Hefe. Besonders in den Fugen lässt sich die in Wasser aufgelöste Hefe gut mit einer Zahnbürste einreiben. Warten Sie ungefähr zehn Minuten bis das Mittel eingewirkt hat, bevor sie es mit einem Lappen abwischen. Der Vorgang muss eventuell ein paar Mal wiederholt werden, bis er eine Wirkung zeigt.

So beugen Sie Schimmel in der Dusche vor

Ihnen sollte klar sein, dass all diese Hausmittel zur Bekämpfung von Schimmel nutzlos sind, wenn Sie nicht grundsätzlich etwas an ihrem Duschverhalten ändern. Das beste Mittel gegen Schimmel ist nämlich eine gute Prävention. Deshalb sollten nach dem Duschen jedes Mal mit einem Handtuch die Wände trockenwischen. Halten Sie außerdem die Kabinentür oder den Vorhang lange und weit genug offen, damit die Luft in der Duschkabine zirkulieren kann. Benutzen Sie außerdem regelmäßig ein mildes Reinigungsmittel, um die Fugen und Kabinentür zu säubern.

Wenn Sie feststellen, dass es Stellen in der Dusche gibt, die dauerhaft feucht sind, könnte bei den Zu- und Abflüssen an den Wänden oder dem Boden ein Defekt vorliegen. Halten Sie also stets die Augen offen und achten Sie nicht nur auf offensichtliche Schimmelflecken.

Lesen Sie außerdem, wie Sie gerade im Winter dem Schimmel in der Wohnung Einhalt gebieten.

Von Franziska Kaindl