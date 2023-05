Warum Sie immer ein Schälchen mit Salz in den Kühlschrank stellen sollten

Tipp

Salz bindet überschüssige Feuchtigkeit im Kühlschrank. Für die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist das von Vorteil – wenn es an der richtigen Stelle steht.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihr Salz im Kühlschrank zu lagern? Vermutlich nicht. Schließlich wird das Würzmittel in feuchter Umgebung schnell klumpig – das Salz kann dann allenfalls noch zum Putzen verwendet werden. Doch gerade, weil Salz Feuchtigkeit scheinbar magisch anzieht, sollten Sie zumindest eine kleine Menge davon immer im Kühlschrank stehen haben.

Salz bindet Feuchtigkeit im Kühlschrank

Salz bindet überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft, die ansonsten vom Gemüse aufgenommen wird. Wer ein Schälchen Salz im Gemüsefach platziert, sorgt also dafür, dass Gurke, Karotte und Co. dadurch deutlich länger frisch und knackig bleiben. Dasselbe gilt natürlich auch für Obst im Gemüsefach. So sparen Sie auf längere Zeit auch noch Geld, weil Sie weniger Lebensmittel wegwerfen müssen. Das Salz sollte jedoch nach etwa drei Wochen ausgetauscht werden.

Salz ist auch beim Abtauen des Gefrierfachs nützlich

Zudem begünstigt eine zu hohe Feuchtigkeit Schimmelbildung im Kühlschrank, was sich wiederum negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Vorsicht, auch im Kondenswasserablauf des Kühlgeräts bildet sich leicht Schimmel, weshalb Sie es regelmäßig reinigen sollten.

Mit Salz schlagen Sie also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch praktisch: Salz kann beim Abtauen des Gefrierfachs nützlich sein: Einfach etwas davon auf die Eisschicht streuen, einwirken lassen und mit einem feuchten Lappen darüber wischen – schon geht das Abtauen deutlich einfacher. Mit Salz lassen sich außerdem hartnäckige Flecken und Verkrustungen entfernen.

