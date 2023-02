Alltagsfragen: Darf ich Putzlappen zusammen mit anderer Wäsche waschen?

Keimfalle Wischlappen

Auf Putzlappen tummeln sich jede Menge Keime aus Bad, WC oder Küche. Deshalb halten es viele für unhygienisch, sie mit anderer Wäsche wie Handtücher zu waschen.

Am Waschtag tauchen beim Wäsche sortieren immer wieder dieselben Fragen auf. Eine davon ist: Kann ich die schmutzigen Putzlappen zum Boden wischen oder Badputzen zusammen mit anderer Wäsche waschen? Oder werden die Keime dann auf Kleidung, Handtücher und Co. verteilt? Experten wissen Rat.

Putzlappen dürfen mit anderer Wäsche gewaschen werden

Aus hygienischer Sicht müssen Putzlappen nicht getrennt von anderer Wäsche gewaschen werden, weiß Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Allerdings sollten dann einige Dinge beachtet werden: „Es kommt auf die richtige Kombination aus Waschtemperatur und Waschmittel-Typ an“, sagt der Experte in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

+ Putzlappen sollten immer getrennt von der normalen Wäsche gewaschen werden. © inxti/Imago

Putzlappen richtig waschen: Waschtemperatur und Waschmittel sind entscheidend

Waschen Sie Buntwäsche mit Colorwaschmittel, egal ob flüssig oder fest, muss die Waschtemperatur mindestens 60 Grad betragen, damit die Keime aus den Putztüchern zuverlässig abgetötet werden.

Verwenden Sie ein Universal- oder Vollwaschmittel in Pulver-, Granulat- oder Tablettenform, reichen 40 Grad aus. Der Grund: Feste Vollwaschmittel enthalten Bleichmittel, welche über eine höhere Waschkraft verfügen. Vollwaschmittel eignet sich nur für weiße Wäsche oder unempfindliche Buntwäsche, da die Farben darunter leiden können.

Allerdings müssen diese Waschtemperaturen dann auch wirklich erreicht werden, wie Grassl betont. Vorsicht ist deshalb bei Eco-Programmen geboten, welche immer kälter waschen, als angegeben, um Energie zu sparen.

Wer dennoch Bedenken hat, seine Putzlappen zusammen mit seiner restlichen Wäsche zu waschen, dem rät die gelernte Hauswirtschafterin Katharina Obermeier in einem Bericht von BR.de zu einem Wäschesack. „Allerdings werden die Fasern dann natürlich nicht so sauber“, so die Expertin.

Nicht nur Putzlappen werden auf diese Weise wieder hygienisch sauber – auch Handtücher und Waschlappen aus dem Bad sowie Spüllappen und Geschirrtücher aus der Küche, die ohnehin regelmäßig gewechselt werden sollten.

Putzlappen immer auswaschen, bevor sie in der Waschmaschine landen

Bevor Putztücher in der Wäsche landen, sollten sie übrigens unbedingt ausgewaschen werden. Sonst kann es zu einer chemischen Reaktion zwischen Putz- und Waschmittel kommen, erklärt die gelernte Hauswirtschafterin Katharina Obermeier gegenüber BRde. Danach sollten sie am besten gleich in die Waschmaschine.

