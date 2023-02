Haselnussstrauch im Garten: Was Sie beim Rückschnitt jetzt beachten sollten

Im Februar

Wer einen Haselnussstrauch im Garten hat und ihn noch nicht beschnitten hat, sollte das noch im Februar erledigen.

Die Haselnuss blüht typischerweise ab Februar – und die milden Winter-Temperaturen haben die Sträucher vielerorts sogar schon deutlich vorher aufblühen lassen. Spätestens Ende Februar sollten Sie in Ihrem Garten an die Schnittarbeiten des Haselnussstrauchs denken. 24garten.de weiß, worauf Sie beim Schnitt zudem besonders achten sollten.

Der Haselnussstrauch ist bereits in den Monaten Februar und März eine wichtige Bienenweide, wie die Sächsische Gartenakademie informiert. Die Haselnuss hat den Gartenkennern zufolge nur geringe Ansprüche an ihren Standort: „Auf humosem, nährstoffreichen, durchlässigen Boden, möglichst an einem sonnigen bis halbschattigen Standort, bildet sie ausreichend Früchte aus“, heißt es auf deren Website zu den Gartentipps im Februar.