Gruselige Entdeckung

Alles wirkt unscheinbar und normal, aber als sie sich das Video noch einmal genauer anschauen, fällt ihnen etwas Unheimliches im Vordergrund auf.

Immer mehr Menschen haben Kameras im Haus, die durch Bewegungssensoren ausgelöst werden. Eigentlich sollen damit Einbrecher aufgenommen werden, aber immer wieder nehmen sie auch Ungewöhnliches auf.

Schwebt ein Geist durch die Wohnung?

So auch eine Frau, die auf Youtube Aufnahmen ihrer Überwachungskamera hochgeladen hat, und damit in den vergangenen Tagen über 40.000 Aufrufe erzielt hat. Zu sehen ist die Tochter der Frau, wie sie in die Küche geht. Alles ganz normal soweit. Aber im linken unteren Eck des Zimmers bewegt sich etwas.

Die Frau vermutet dahinter einen Geist und hat noch weitere Videos hochgeladen, auf dem sich eine Form durch den Raum bewegt. Vermutlich handelt es sich aber auch einfach nur um einen Fehler der Kamera.

Im Internet diskutieren einige Nutzer, ob es sich um den Geist eines kleinen Kindes handelt oder einfach nur um eine Reflektion der Tochter die durch das Wohnzimmer läuft.

Gruseliges Video: