Hagebutte einpflanzen: Der September ist dafür ideal

Hagebutten strotzen nur so vor Vitamin C, warum sie also nicht selbst anbauen? Die Pflanze benötigt nur wenig Pflege und bedankt sich mit zahlreichen Früchten.

Hagebutten kennen die meisten in der Form von Früchtetee oder Brotaufstrich und haben vielleicht sogar keine konkrete Pflanze vor Augen. Doch die zu den Steinfrüchten gehörenden Hagebutten können auch relativ einfach selbst angebaut werden – der September ist hier ideal.

Hagebutten stammen aus der Familie der Rosengewächse und werden fälschlicherweise oft zu den Beeren gezählt. Sie enthalten pro 100 Gramm 426 Milligramm Vitamin C und sind somit ein heimisches Superfood. Die hübsche Heckenrose, die relativ anspruchslos an ihren Boden sowie die Umgebung ist, wächst dabei verzweigt und dicht, was sie auch als Sichtschutz oder kleine Hecke infrage kommen lässt