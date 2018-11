Große Unterschiede: Das taugen Putzmittel von Aldi & Co. wirklich

"Der große Warentest"

Putzen ist für viele lästig, für andere eine Kunst. Ganz gleich, wie es Ihnen ergeht: Das richtige Putzmittel sollten Sie in jedem Fall verwenden. Aber welches?

Ob Chemiekeule, herkömmliches Putzmittel aus dem Supermarkt oder Hausmittel: In vielen deutschen Wohnungen türmen sich die Putzmittel nur so. Doch muss das sein? Welches Putzmittel reinigt am effektivsten?

Welche Putzmittel taugen wirklich etwas - und welche fallen durch?

Diese Frage hat sich die Sendung ZDFzeit in ihrem "großen Warentest" gestellt. Denn oft wird viel Geld für Putzmittel rausgeschmissen, die man am Ende vielleicht gar nicht benötigt: Wer die falschen Putzmittel mischt, für den kann es mitunter sogar gefährlich werden. Durch die Vermischung von Putzmitteln kann es nämlich zu gesundheitsgefährdenden Gasentwicklungen kommen. Mischen Sie also nicht leichtfertig Putzmittel - und informieren Sie sich vorher, ob Sie ein bestimmtes Putzmittel überhaupt kaufen sollten. Oft braucht es weniger Reiniger, als man vermutet.

Testsieger: Cilit Bang Kraftreiniger

Klarer Testsieger im "großen Warentest" war demnach der Kraftreiniger von Cilit Bang. Er schnitt mit der Note 1,8 ab, der Reiniger brachte nach nur 18 Wischgängen eine stark fettverschmutzte Stahlplatte zum Strahlen. Allerdings geht er mit 41 Cent pro 100 Milliliter, also 3,10 Euro pro Flasche, ganz schön in den Geldbeutel. Günstiger, aber meist genauso wirksam, seien laut Stiftung Warentest vergleichbare Produkte von Aldi, Lidl oder Norma.

Testverlierer: Mr. Muscle 5in1 Küche Total

Das Schlusslicht des Tests bildete der Küchenreiniger Mr. Muscle 5in1 Küche Total. Mit einer Note von 5,4 rasselte das Putzmittel knallhart durch, der Reiniger schaffte es nicht einmal, nach 100 Wischvorgängen, eine fettverschmutzte Stahlplatte vollends sauber zu bringen.

Reinigungsmittel mit Bewertung im Überblick

Putzmittel Bewertung Preis / Flasche Cilit Bang Kraftreiniger gut 3,10 € Aldi (Nord) Putzmeister Küchen-Reiniger-Spray gut 1,19 € Rossmann Domol Fettlöser Power gut 1,79 € Müller Blink Power Küchenreiniger gut k.A. Norma Saubermax Fett-Reiniger gut k.A. Rewe Beste Wahl Fettreiniger gut 1,99 € Lidl W5 Multi-Fett-Reiniger gut k.A. dm Denkmit Power-Fettlöser Multi Power 4 gut 1,75 € Edeka Gut & Günstig Multi-Fettlöser gut k.A. Mr. Muscle 5in1 Küche Total mangelhaft 1,47 €

