Granatapfel entkernen: Mit der richtigen Technik gibt es keine Sauerei in der Küche

Saubere Sache

Wer kennt das nicht, kaum ist der Granatapfel geöffnet, verteilt er seine roten Spritzer über die ganze Arbeitsfläche. Das lässt sich einfach vermeiden.

Manche greifen im Supermarkt zu ausgelösten Granatapfelkernen, um das Fleckenchaos in der Küche und auf der Kleidung zu umgehen. Andere wählen die Wassermethode, um die abgetauchte Frucht von den Kernen zu befreien. Allerdings geht dabei ein Teil des wunderbaren Granatapfelsafts verloren, der sich sehr gut im Salatdressing macht. Mit einer anderen Technik wird das Ganze eine saubere und schnelle Angelegenheit.

Granatapfel entkernen: Keine Spritzer mit der richtigen Technik

+ Das saubere Entkernen eines Granatapfels ist nicht schwer. © Panthermedia/Imago

Wer einen Granatapfel fachmännisch entkernen möchte, hat die Wahl zwischen einer gründlichen, sauberen Methode und einer, die ohne Spritzer noch ein besonders schnelles Ergebnis liefert. Dafür benötigt man lediglich ein schwereres Messer, einen großen Löffel oder ein anderes, nicht zu leichtes Küchenwerkzeug. Und eine Schüssel.

Für die besonders schnelle Technik stellt man die Schüssel in die Spüle. Dann schneidet man den Granatapfel in zwei Hälften, hält sie mit der runden Seite nach oben direkt über die Schüssel und bricht die Frucht unten leicht auseinander, sodass schon die ersten der gesunden Kerne in die Schüssel fallen. Im nächsten Schritt klopft man mit dem Messer oder Löffel von oben auf die Schale, damit die restlichen Kerne hinausfallen. Einzelne Nachzügler und weiße Schalenreste werden mit der Hand verlesen.

Wer ein bisschen mehr Geduld hat, ritzt den Granatapfel im oberen Drittel mit einem scharfen Messer rundum ein und bricht diesen Deckel mit etwas Druck ab. Dann entfernt man oben die weiße Trennhaut. Im nächsten Schritt schneidet man den Granatapfel längs der etwa fünf sichtbaren Segmente bis unten ein und bricht die Teile an diesen Stellen über der Schüssel in der Spüle auseinander. Nun kann man die Kerne mit den Händen vorsichtig aus dem Obst lösen oder gegebenenfalls noch wie oben beschrieben mit einem Löffel nachhelfen.

Jetzt ist der Weg frei, mit der Frucht Gerichte zu verfeinern, beispielsweise für das Frühstück im Granatapfel-Porridge oder ein Risotto mit Granatapfel.

