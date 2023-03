Giersch im Garten lässt sich mit einer einfachen Methode bekämpfen: Durch Aufessen

Küche statt Kompost

+ © blickwinkel/Imago Statt sich über Giersch als Unkraut im Garten zu ärgern, sollte man ihn lieber als Salat genießen. © blickwinkel/Imago

Im Frühling erwacht der Garten. Leider auch der Giersch, der als durchsetzungsfähiges Unkraut einen schlechten Ruf hat. Am besten erntet man ihn für den Teller.

Im Frühling sprießen im Garten nicht nur Narzissen und Schneeglöckchen, auch der Giersch bahnt sich ab März seinen Weg an die frische Luft. Da er als Beikraut nur schwer zu bekämpfen ist, sollte man aus der Not eine Tugend machen und die Pflanze in der Küche weiterverwerten. Denn letztendlich ist er ein lecker schmeckendes Wildkraut, das sich auf dem Teller vielfältig einsetzen lässt. Wie man Giersch in der Küche verwerten kann, weiß 24garten.de.

Da Giersch oftmals in großen Mengen wächst, lohnt sich die Ernte als Wildgemüse durchaus. Wer dem Unkraut stattdessen mit herkömmlichen Methoden wie heißem Wasser und Abflammgeräten zu Leibe rückt, hat oft mehr Flurschaden als nötig. Und verhindert in der Regel nicht, dass sich die Pflanze mit ihren wuchsfreudigen Wurzeln nach kurzer Zeit aufs Neue ausbreitet.