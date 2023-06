Gesunder und gepflegter Garten - Fachmann gibt Tipps

Gießen, jäten, mulchen

Ob gießen, jäten, aussäen oder Schädlingen vorbeugen: Was es im Garten zu beachten gibt, erklärt Gärtnermeister Cengiz Girici. Seine neun wichtigsten Tipps lesen Sie hier:

Fulda - Im Sommer macht das Gärtnern so richtig Spaß! Etwa dann, wenn man an lauen Abenden die Pflanzen gießt. Doch es stehen noch weitere Arbeiten an. Welche das sind, erklärt Gärtnermeister Cengiz Girici aus Fulda im Ratgeber-Ressort von fuldaerzeitung.de.

Girci erklärt unter anderem, warum es wichtig ist, ein Gemüsebeet zu mulchen. „Das Mulchen hat viele Vorteile: Es fördert die Bodengesundheit, hält die Feuchtigkeit im Boden und mindert den Unkrautdruck“, so der Garten-Experte. Als idealer Mulch eigne sich Rasenschnitt, Heu oder Stroh.