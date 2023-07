Ihr Kühlschrank brummt ständig? Dann sollten Sie unbedingt gleich handeln

Laute Geräusche

Wenn Ihr Kühlschrank Geräusche von sich gibt, sollten Sie besser genau hinhören. Es kann ein Zeichen für einen Defekt sein und Sie sollten zeitnah handeln.

In der Küche ist der Kühlschrank zweifellos eines der wichtigsten Geräte. Da er kontinuierlich in Betrieb ist, erzeugt er natürlich auch Geräusche, allerdings sind diese sehr leise. Moderne Kühlschränke haben einen durchschnittlichen Geräuschpegel, was dem Rascheln von Blättern oder einem leisen Flüstern entspricht. Doch was ist, wenn der Kühlschrank plötzlich sonderbare Geräusche von sich gibt?

Der normale Geräuschpegel liegt zwischen 35 und 40 Dezibel (dB). Ununterbrochen arbeitet der Kühlschrank daran, unsere Lebensmittel kühl zu halten. Da das Gerät im Alltag oft benutzt wird, hat dieser auch viel zu tun. Durch das Öffnen der Kühlschranktür steigt die Temperatur im Inneren. Doch wenn der Kühlschrank ein Knacken von sich gibt, ist Vorsicht geboten.

Kühlschrank: Normale Geräusche

Da sich der Kühlschrank ständig der Umgebungstemperatur anpassen muss und die eingestellte Temperatur überprüft, kommt es im Gerät zu Geräuschen. Hierzu zählen das Brummen des Kompressors oder auch eine Art Blubbern, die durch das Kältemittel verursacht wird. Auch sorgt ein Kühlschrank für hohe Stromkosten, wenn er nicht optimal eingestellt ist. Es gibt aber Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu senken.

Woher kommen die Geräusche im Kühlschrank?

Brummen: Kompressor

Knacken: Materialausdehnung

Blubbern: Kältemittel

Rauschen: Luftströmung – falls es sich um ein No-Frost- oder Mehrzonengerät handelt

Rauschen: Luftströmung – falls es sich um ein No-Frost- oder Mehrzonengerät handelt Summen: Pumpe – insofern das Gerät einen Wassertank besitzt

Doch laut dem Onlinemagazin haus.de gibt es auch Geräusche, die bei einem Kühlschrank ungewöhnlich sind. Bei diesen Geräuschen sollten Sie unbedingt nach der Ursache schauen, da es sich eventuell um einen Defekt handeln könnte, der den Austausch von Einzelteilen nötig macht.

Ungewöhnliche Geräusche im Kühlschrank

Kompressor springt immer an

lautes Brummen oder Vibrieren

Knacken

Quietschen

Der Kompressor ist für die Temperaturregulierung im Kühlschrank verantwortlich. Normalerweise springt er nur kurz an, beispielsweise wenn die Tür häufig geöffnet wird oder neue Lebensmittel hineingelegt werden. Wenn der Kompressor jedoch fast kontinuierlich läuft, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass das Gerät Schwierigkeiten hat, die gewünschte Innentemperatur zu erreichen.

Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel verschmutzte oder beschädigte Türdichtungen, Defekte in der Isolierung, fehlerhafte Temperatursensoren oder eine übermäßige Eisbildung im Kühlschrank.

Lautes Brummen im Kühlschrank

Falls Sie in Ihrem Kühlschrank ein starkes Brummen und Vibrieren bemerken, kann dies verschiedene Gründe haben, berichtet t-online. Einerseits könnte die Rückseite des Kühlschranks während des Transports, sei es bei der Lieferung oder einem Umzug, beschädigt worden sein. In solchen Fällen können die Rohre und das Kondensator-Gitter an der Rückseite des Geräts aneinander reiben und diese Geräusche verursachen. Ein Kühlschrank sollte nach dem Umzug erst einmal eine Weile stehen.

Ebenso kann es vorkommen, dass der Kühlschrank zu nah an der Wand oder an Möbeln steht. Wenn der Kompressor anspringt, verstärken die zu nahen Möbel oder Wände das Vibrieren und Brummen des Geräts.

Kühlschrank: Knacken und Quietschen

Bei anhaltendem Knacken oder Blubbern sollte unbedingt der Kältekreislauf des Gerätes überprüft werden. Solche Geräusche können auf Feuchtigkeit im Kreislauf zurückzuführen sein und sollten behoben werden. Bei vielen Geräten handelt es sich um No-Frost-Geräte. Ein Quietschen kann beispielsweise durch eine verschmutzte Luftklappe hervorgerufen werden.

Abhilfe bei lauten Geräuschen aus dem Kühlschrank

Einige Geräuschquellen beim Kühlschrank lassen sich auf einfache Weise selbst beheben. Gerade im Sommer bei hohen Temperaturen oder bei warmer Heizungsluft kann sich vieles auf die Geräusche des Gerätes auswirken. Mit einfachen Schritten können diese reduziert werden:

Das Gerät nicht mit zu vielen Lebensmitteln überfüllen, um eine gute Luftzirkulation zu ermöglichen. So werden die Lebensmittel im Kühlschrank richtig eingeräumt.

Regelmäßige Überprüfung von Dichtungen und Isolierung.

Den Kühlschrank regelmäßig reinigen.

Enteisen: Eine zu dicke Eisschicht im Kühlschrank beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit und führt zu einer höheren Arbeitsbelastung. Regelmäßiges und vollständiges Abtauen kann Geräusche effektiv beseitigen und gleichzeitig Stromkosten sparen.

Kühlschrank richtig positionieren: Der Kühlschrank sollte ausreichend Abstand zur Wand haben, um Hitzestau zu vermeiden. Es ist auch besser, ihn nicht neben dem Ofen oder der Spülmaschine aufzustellen, da zusätzliche Abwärme die Arbeitsbelastung erhöhen kann.

Einlegeböden ordnungsgemäß einsetzen, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben.

Sicherstellen, dass das Gerät immer auf einer ebenen Fläche steht.

Das Thermostat nicht zu kalt einstellen, um Energie zu sparen und eine angemessene Innentemperatur zu gewährleisten.

