Hunde-Urin hinterlässt gelbe Flecken auf Ihrem Rasen – was können Sie tun? 

Rasen ruiniert

Ein ansehnlicher Rasen bildet den Grundbaustein eines jeden Gartens und ist so das absolute A und O für Ihre gepflegte Grünanlange. Auch Hunde-Urin sollte Ihnen dabei nicht in die Quere kommen.

Ob der Nachbarshund oder der eigene Vierbeiner – wer Hunden den Zutritt zum eigenen Garten ermöglicht, kann den ein oder anderen Urinfleck auf dem Rasen nur schlecht vermeiden. Da diese unschönen gelben Spritzer auch noch schädlich für Ihre Wiese werden können, sollten Sie den Urin möglichst spurlos bereinigen.

Hunde-Urin – wie er Ihren Rasen ruiniert

+ Niemandem gefällt ein gelb-brau gefleckter Rasen. Das können Sie tun, wenn der Urin Ihres oder des benachbarten Hundes zu genau diesem Phänomen führt. © magebroker/Imago

Der Urin Ihres vierbeinigen Freundes enthält unter anderem eine konzentrierte Menge an Stickstoff. Und auch wenn die chemische Substanz grundsätzlich relativ ungefährlich ist, kann sie in höherer Dosierung und im Zusammenspiel mit Sonnenlicht für Verbrennungen auf Ihrem Rasen führen. Das Gras wird außerdem vom Stickstoff geschwächt, da dieser die natürlichen Bedürfnisse des Rasens übertrifft und so zu einem übermäßigen Wachstum des Grases führt.

Ein weiterer Grund, warum Sie versuchen sollten, Ihren Rasen möglichst frei von Hunde-Urin zu halten ist, dass dieser, über den hohen Stickstoffgehalt hinaus, andere schädliche Stoffe, wie Salze und Ammoniak beinhaltet. Die Salze versalzen den Boden und sorgen dafür, dass die Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen können. So bleiben Ihnen an betroffenen Stellen lediglich noch ausgetrocknete gelb-braune Flecken Ihres Rasens übrig. Währenddessen sorgt der im Urin enthaltene Ammoniak zusätzlich für eine Erhöhung des pH-Werts des Bodens, was wiederum zu einer gestörten pH-Balance führt. Daraus geht ein Nährstoffmangel für die betroffenen Pflanzen hervor, der das weitere Wurzelwachstum behindert.

Bereits beschädigt – das ist zu tun, wenn der Rasen bereits mit Hundeurin in Berührung kam

Wenn der Hunde-Urin gerade erst auf den Rasen gelangt ist, sollten Sie die betroffenen Stellen direkt ausgiebig gießen, um die Schadstoffe in den Boden zu spülen. Anschließend Gras auskratzen und zu guter Letzt nochmals gründlich mit Wasser ausspülen, bevor Sie neu pflanzen. Das viele Wasser soll die Konzentration an chemischen Stoffen verdünnen und so den Schaden mindern. Aus diesem Grund empfiehlt es sich außerdem, Ihrem Hund viel zu trinken zu geben. So wird sein Urin, noch bevor er mit Ihrem Rasen in Berührung kommt, verdünnt.

Wem das nicht genug Sicherheit gibt, der kann auch zusätzlich noch zu sogenannten „Dog Rocks“ greifen. Diese Steine werden in den Wassernapf Ihres Hundes gegeben und neutralisieren das Nitrat im Hunde-Urin. So sollen nach dem Urinieren die gelben Flecken auf der Rasenfläche ausbleiben.

Außerdem lohnt es sich, seinem Hund anzutrainieren, nur an bestimmte Stellen im Garten zu urinieren. Neben weniger empfindlichen Kies- und Sandflächen, gibt es nämlich Pflanzen, für die sich der Urin vorzüglich als Dünger eignet.

Urin als Biodünger – hier ist er äußerst willkommen: Urin-Dünger eignet sich in erster Linie gut für Pflanzen, die auch höhere Mengen an Stickstoff vertragen. Dazu zählen laut ndr.de Starkzehrer wie Kartoffeln, Tomaten, Kürbis und Rosen. Im Herbst ist er außerdem ideal für die Düngung Ihrer Hecke und auch Ihren Kompost können Sie regelmäßig mit verdünntem Urin gießen.

Fremder Vierbeiner verunreinigt den Rasen, so sind Sie bestens gewappnet:

Tierfreundliche Hunde-Fernhaltemittel und diverse Duftstoffe, wie beispielsweise Lavendel, können die entsprechenden Stellen vor dem Bewässern fremder Hunde schützen.

