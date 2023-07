Drei Hausmittel helfen, damit das Gefrierfach nicht so schnell vereist

Tipps bei der Reinigung

Um die Eisbildung hinauszuzögern, gibt es Hausmittel, die jeder daheim hat oder schnell im Laden besorgen kann. Zum Beispiel Natron.

Ein vereistes Gefrierfach, das braucht daheim niemand. Denn dadurch steigt der Stromverbrauch unnötigerweise, und der Platz im Gefrierfach wird umso kleiner, je stärker sich das Eis an den Seitenwänden bildet. Umso wichtiger ist es, den Gefrierschrank regelmäßig abzutauen und zu reinigen.

+ Das Gefrierfach sollte man regelmäßig reinigen, damit sich nicht so schnell Eis bildet und keine Gerüche entstehen. © AndreyPopov/Panthermedia/Imago

Gefrierfach soll nicht ständig vereisen? Hausmittel kann helfen

Im besten Fall sollte sich das Eis nicht nachbilden. Zum Glück gibt es einen Kniff, wie das Gefrierfach nicht so schnell vereisen kann. Kenner setzen dabei auf ein bewährtes Hausmittel, nämlich Natron, das es in der Drogerie oder im Supermarkt zu kaufen gibt und das dafür sorgen soll, dass sich die Feuchtigkeit im Gefrierschrank nicht so schnell festsetzen kann.

Zwei Löffel Natron auf einen feuchten Lappen geben

So funktioniert es: Zuerst alles wie gewohnt abtauen. Und danach zwei Esslöffel Natron auf ein feuchtes Tuch geben und damit die Innenwand vom Eisfach gründlich auswischen, wie das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de rät. Praktischer Nebeneffekt: Natron kann auch unangenehme Gerüche binden. Die Gummidichtungen sollte man beim Wischen des Gefrierfaches allerdings aussparen, da sie durch das Natron beschädigt werden könnten. Außerdem werden Haushaltshandschuhe bei der Anwendung empfohlen.

Alternativ ein wenig Speiseöl oder Glycerin aufs feuchte Tuch geben

Hat man kein Natron daheim, kann man Utopia zufolge ersatzweise auch zwei andere Hausmittel verwenden: Speiseöl oder Glycerin. Mann sollte von der jeweiligen Flüssigkeit „ein wenig“ auf den nassen Lappen träufeln und das Gefrierfach damit auswischen, heißt es demzufolge.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Feuchtigkeit im Kühlschrank vermeiden

Davon abgesehen sollte man keine heißen Lebensmittel in den Kühlschrank stellen und die Tür zum Kühlschrank immer schnell verschließen, damit keine warme Raumluft nach innen dringt.

Zehn einfache Tricks, mit denen Sie unangenehme Gerüche aus der Küche verbannen Essig ist ein ständiger Begleiter im Haushalt – auch was das Reinigen oder Entfernen von Gerüchen angeht. Wenn es nach dem Kochen nach Essen, Fett oder Rauch riecht, kochen Sie einfach einen Topf Wasser ab und geben einen Schuss Essig hinein. Das Essigwasser verteilen Sie auf kleinen Schälchen, die Sie wiederum an unterschiedlichen Orten in der Küche aufstellen. Sobald die verschiedenen Gerüche verschwunden sind, lüften Sie einmal gut durch, um auch den Essiggeruch loszuwerden. Dieser lässt sich übrigens auch verringern, indem Sie etwas Rosmarin, Zitronen oder Zimtstangen in die Schälchen hineingeben. Halten Sie beim Abkochen zudem ein wenig Abstand, um den penetranten Duft nicht zu sehr einzuatmen. © ingimage/Imago Zur Weihnachtszeit können Sie auch mal die Zimtstangen auspacken, um für einen wohligen Duft in der Küche zu sorgen. Kochen Sie dazu drei Stangen Zimt für ungefähr fünf Minuten in einem Topf und lassen Sie sie anschließend abkühlen. Schon riecht es in der Wohnung angenehm nach dem Gewürz, wie das Online-Portal freundin.de empfiehlt. © Qie Feng/Imago Gäste haben sich angekündigt und die Wohnung muss nach dem Kochen schnell wieder gut duften? Dann stellen Sie doch eine Schale Wasser mit Zitronen- und Orangenschalen bereit. Das verströmt einen angenehmen Geruch und macht die Essensgerüche im Nu vergessen. © agefotostock/Imago Natron darf als Hausmittel ebenfalls in keinem Haushalt fehlen. Bei schlechten Gerüchen geben Sie einfach einen Esslöffel des Pulvers in eine Schüssel mit Wasser und stellen diese in der Küche auf. Das neutralisiert die unangenehmen Düfte. © Panthermedia/Imago In Scheiben geschnittene Kartoffel Wenn Ihre Töpfe und Pfannen nach dem Kochen noch nach Essensresten riecht, können Sie diese mithilfe von Kartoffeln absorbieren. Schneiden Sie den Erdapfel einfach in Spalten und streuen Sie etwas Meersalz darauf. Das Ganze kommt für ungefähr zwei Stunden in die Töpfe – schon sind die Gerüche verschwunden. © Bozena Fulawka/Imago Backpulver auf einem Löffel Sie machen die Kühlschranktür auf und ein unangenehmer Geruch schwebt Ihnen entgegen? Dann wird es höchste Zeit, etwas dagegen zu tun. Zunächst einmal prüfen Sie, ob alle Lebensmittel noch frisch sind – was schlecht geworden ist, wird entsorgt. Anschließend stellen Sie eine Schale mit Backpulver hinein: Es neutralisiert die schlechten Gerüche. © Westend61/Imago Katzenstreu mit Kelle Haushalts- und Biomüll können relativ schnell zu müffeln anfangen – selbst, wenn sie noch halb sehr sind. Wer nicht sofort zu den Mülltonnen laufen will, kann sich mit Katzenstreu behelfen. Wenn Sie den Müll das nächste Mal leeren, waschen Sie den Eimer mit heißem Wasser aus und reinigen ihn mit Spülmittel. Anschließend lassen Sie ihn gut trocknen. Erst dann füllen Sie die Katzenstreu hinein und befestigen den neuen Müllbeutel im Eimer. Das hilft dabei, die Gerüche länger fernzuhalten und die Feuchtigkeit zu binden. © agefotostock/Imago Geröstete Kaffeebohnen Kaffeebohnen eignen sich hervorragend dazu, Gerüche zu absorbieren. Stellen Sie einfach ein Schälchen mit den Bohnen in die Küche und lassen Sie sie ihr Werk verrichten. © Nailia Schwarz/Imago Salz in einer Schale Auch das Holzschneidebrett kann durch die verarbeiteten Lebensmitteln irgendwann Gerüche annehmen. Entfernen Sie diese ganz einfach mit Salz und Zitrone: Das Salz wird auf das Schneidebrett gestreut und anschließend Zitronensaft darüber geträufelt. Reiben Sie beides gründlich mit einer Bürste ein und lassen Sie das Ganze eine Weile einwirken. Anschließend reinigen Sie das Schneidebrett mit Wasser. So haben Sie nicht nur Gerüche entfernt, sondern auch Keimen Einhalt geboten. © Panthermedia/Imago Eine aufgeschnittene Zitrone Unangenehme Gerüche kommen nicht nur vom Kochen. Um einiges unappetitlicher können die Ausdünstungen sein, die aus dem Abfluss in der Spüle kommen. Mit Zitronen oder Zitronensäure können Sie dem aber Herr werden: Letztere erhalten Sie zum Beispiel in Supermärkten oder Drogerien. Geben Sie einen Esslöffel davon in den Ausguss – das beseitigt nicht nur den Geruch, sondern hilft auch bei Verstopfungen durch Speisereste. © Imaginechina-Tuchong/Imago

Tipps, welche Lebensmittel Sie bei Hitze ausnahmsweise im Kühlschrank lagern können.

Rubriklistenbild: © AndreyPopov/Panthermedia/Imago