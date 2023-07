Ruhestörung oder Neugierde? Was Gartenbesitzer an Nachbarn am meisten nervt

Umfrage zeigt Trend

Gerade jüngere Leute stören sich häufig an den Angewohnheiten der Bewohner von nebenan, wie eine repräsentative Umfrage belegt.

Nicht selten kommt es unter Nachbarn zu Streit. Sei es, weil es beim Grillen am Nachbarbalkon regelmäßig zu laut wird oder weil die Hecke vom Nachbargarten einen Schatten aufs eigene Grundstück wirft. Wenn solche Fälle gar vor Gericht landen, ist das Verhältnis zwischen den Nachbarn in der Regel schon so zerrüttet, dass sie wohl kaum mehr Freunde werden.

Neugierde oder Kindergeschrei: Was Gartenbesitzer an Nachbarn nervt

So weit sollte und muss es bei gegenseitiger Rücksichtnahme natürlich nicht kommen. Dass gerade viele jüngere Gartenbesitzer und Nutzer von Gärten am Haus oder an der Wohnung von ihren Nachbarn zumindest genervt sind, zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Kleinanzeigen, über die die Deutsche Presse-Agentur (dpa) im Juli berichtet hat.

Die Gruppe der unter 25-jährigen Befragten, die einen Garten haben, nerven demzufolge vor allem neugierige Nachbarn (23 Prozent), Kinderlärm wie Geschrei oder das Quietschen eines Trampolins (zwölf Prozent) sowie das Missachten der Ruhezeiten (zwölf Prozent). Herüberziehende Gerüche wie vom Grillfleisch sind ebenfalls ein Nervfaktor (elf Prozent) für die jüngsten Befragten, wie es in dem dpa-Bericht zu der repräsentativen Umfrage weiter heißt.

Ältere im Garten weniger genervt von Nachbarn als junge Leute

Ältere sind im Garten weniger genervt von ihren Nachbarn als jüngere Menschen, wie die Umfrage außerdem belegt: 45 Prozent der Befragten, die 55 Jahre und älter waren, gaben laut dpa an, dass sie an ihren Gartennachbarn gar nichts störe. Auch 41 Prozent der 45- bis 54-Jährigen stimmten dieser Aussage zu. Aber: Nur 20 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, 34 Prozent der 25- bis 34-Jährigen sowie 31 Prozent der 35- bis 44-Jährigen haben demzufolge der Aussage „Mich stört nichts an meinen Nachbarn“ zugestimmt.

Worüber ärgern sich die Älteren laut der Umfrage besonders? Auf Platz eins steht die Störung in den üblichen Ruhezeiten – das sagten dem Bericht zufolge elf Prozent der über 54-jährigen Befragten. Auf Platz zwei schafften es die neugierigen Nachbarn, durch die sich in dieser Altersgruppe neun Prozent der Befragten gestört fühlen, gefolgt von Kinderlärm (sieben Prozent).

