Fünf Tipps, um Regenwasser im Garten zu sammeln

Regentonne, Zisterne und Co.

+ © Astrid08/Imago Wer ein Fallrohr hat, sollte darauf achten, dass es in einem Gefäß oder einer Regentonne aufgefangen wird. © Astrid08/Imago

Nach den Hitzewellen hoffen Hobbygärtner auf einen regenreichen Herbst. Für schlechte Zeiten lässt sich das Wasser auffangen und viel Geld sparen.

Der Sommer 2022 gilt als einer der heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Nicht nur Menschen stöhnten unter der Hitze, sondern auch vor allem Natur und Tiere. Das Bild, das sich vielerorts zeigte, ist alarmierend: Vertrockneter Mais und Weizen auf den Feldern, verbrannte Pflanzen und hängende Blütenköpfe im heimischen Garten. Jetzt, wo es allmählich Richtung Herbst geht, hoffen Hobbygärtner darauf, dass dieser kühler – und vor allem nasser wird.

Hoffnung ist gut, Kontrolle ist aber besser: Damit Blumen, Stauden und Co. nicht lange auf dem Trockenen zwischen den Niederschlägen sitzen, sollten Sie ein paar Vorkehrungen treffen, berichtet 24garten.de.

Es empfiehlt sich, das Regenwasser zu sammeln, das ist nachhaltig und kann viel Geld bei der Bewässerung sparen. An den meisten Dächern befinden sich Regenrinnen. Damit diese nicht überlastet werden, sollten am Haus Fallrohre senkrecht von den Rinnen zum Boden angebracht sein/werden. Es gibt sie aus Kunststoff, Zink oder Kupfer. Ersteres gibt es bereits für wenig Geld im Baumarkt zu erwerben, hier kostet der Meter je nach Hersteller um die fünf Euro. Besitzen Sie ein Fallrohr, sollten es das Wasser, das durchfließt, in ein Gefäß oder Auffangbecken weiterleiten, wie zum Beispiel eine Regentonne.