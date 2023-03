Backofen mit Hausmitteln reinigen: Versuchen Sie es mit Zitrone 

Reinigungsaktion

Beim großen Frühjahrsputz sollten Sie unbedingt auch Ihren Backofen reinigen. Mit dem Hausmittel Zitronensaft geht es spielerisch leicht.

Der Frühling steht vor der Tür und passend dazu steht in vielen Haushalten auch das große Reinemachen auf dem Plan. Wann legen Sie mit dem Frühjahrsputz los? Bei all dem Stress einen Vollzeitjob, Kindererziehung und Haushalt unter einen Hut zu bekommen, bleibt zwangsläufig einiges auf der Strecke. Darum ist es umso wichtiger, sich zumindest einmal im Jahr die Zeit für einen großen Frühjahrsputz – bei dem es sämtlichem Schmutz, der gerne vergessen wird, an den Kragen geht – zu nehmen.

Frühjahrsputz: Vergessen Sie nicht, den Backofen gründlich zu reinigen

Dazu gehört auch die Reinigung des Backofens. Es muss aber gar keine Chemiekeule her. Denn auch hartnäckige Verkrustungen wie Angebranntes können mithilfe eines Hausmittels mühelos entfernt werden. Zitronensaft ist schonender als chemische Reinigungsmittel und dabei nicht weniger effektiv.

+ Nie mehr mühsam den Backofen schrubben, dank nützlichem Hausmittel. © HighwayStarz/Imago

Folgende Utensilien brauchen Sie, um Ihren Backofen mit Zitrone zu reinigen

1 Zitrone oder Zitronenessenz/Zitronensäure

1 Messer

1 Zitronenpresse

1 hitzebeständiges Gefäß

1 Mikrofasertuch

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Anleitung: Mit dem Hausmittel Zitrone wird Ihr Backofen nach der Reinigung wieder blitzeblank strahlen

Durch das Hausmittel Zitronensaft reinigt sich der Backofen fast wie von selbst, ohne dass Sie mühsam schrubben müssen.

Schneiden Sie die Zitrone mit dem Messer in der Mitte durch und pressen Sie mithilfe der Zitronenpresse den Saft heraus. Alternativ können Sie natürlich auch Zitronenessenz oder Zitronensäure zur Reinigung des Backofens verwenden. Nehmen Sie ein hitzebeständiges Gefäß, wie zum Beispiel eine Auflaufform aus Glas und geben Sie den Zitronensaft hinein. Räumen Sie den Backofen aus – Backbleche werden separat ebenfalls mit einem Hausmittel gereinigt. Stellen Sie das Gefäß mit dem Zitronensaft in den Backofen und drehen Sie ihn am besten bei Umluft (damit der Dampf in jede Ecke und Ritze gelangen kann) auf 120 Grad Celsius. Lassen Sie den Backofen so lange angeschaltet, bis sämtliche Flüssigkeit verdampft ist und öffnen Sie ihn erst, wenn er sich ein wenig abgekühlt hat. Anschließend wischen Sie den Backofen mit klarem Wasser und einem Mikrofasertuch aus.

Rubriklistenbild: © HighwayStarz/Imago