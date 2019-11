Frau entfernt blitzschnell uralte Flecken am Backofen - ohne wirklich zu putzen

Wie geht das?

Über die Jahre haben sich an ihrem Backofen zahlreiche Flecken eingebrannt. Doch anstatt den Putzlappen zu schwingen, wählte eine Frau eine andere "Reinigungsmethode".

Eingebrannte Flecken, abplatzende Farbe und Rost: Der Backofen einer Frau aus England war so dermaßen in die Jahre gekommen, dass er eher einen Schandfleck in der Küche darstellte. Während so mancher in dieser Situation lieber Ausschau nach einem neuen Gerät gehalten hätte, entschloss sich die Dame aber, dem Backofen noch eine Chance zu geben - und entschied sich für eine Generalüberholung.

Frau entscheidet sich gegen das Putzen - und hat andere Idee, um Ofen wie neu aussehen zu lassen

Dieses bestand allerdings nicht darin, den Backofen zahlreichen Reinigungskuren zu unterziehen - das hatte sie wohl schon aufgegeben. Stattdessen entschied sich die Frau dazu, den Ofen einfach komplett neu zu streichen. Dazu nahm sie zunächst Sandpapier zur Hand und glättete die bröselige Oberfläche, bis sie mit weißer Heizkörperfarbe drüber streichen konnte. In der Facebook-Gruppe "Cleaning Tips & Tricks" teilte sie anschließend Bilder ihres Backofens - so wie er vor und nach der "Reinigung" aussah. Das Ergebnis ist erstaunlich: Während der Backofen auf dem ersten Bild noch aussieht, als wäre er nicht mehr zu retten, wirkt er auf dem zweiten Bild wie neu.

Frau begeistert mit "neuem" Backofen

Auch die anderen Nutzer in der Gruppe sind begeistert von der Idee. Wie das Online-Portal The Sun berichtet, wurde ihr Beitrag über 500 Mal geliked. "Verdammt gut gemacht", meint ein User. "Gestern noch habe ich über unsere Wegwerfgesellschaft gesprochen." Ein weiterer Nutzer stimmt zu: "Du hast einen tollen Job erledigt und ein super Ofen hat ein neues Leben." Oder: "Brillant. Mach etwas und repariere ihn, anstatt ihn auf den Schrotthaufen zu werfen."

