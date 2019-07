Familie sucht Wohnung in Innenstadt - ein Detail sorgt für Empörung bei Lesern

Aushang

Eine Familie aus Berlin sucht per Aushang nach einer neuen Bleibe in der Nähe. Womit sie wohl nicht gerechnet haben: Ein Detail stößt manchem Leser sauer auf.

Eine passende Wohnung zu finden, ist gar nicht so einfach - vor allem in der Innenstadt. Eine junge Familie versucht es trotzdem mithilfe eines Aushangs, der an einer Plakatwand in Berlin entdeckt wurde und nun auf Instagram zu finden ist.

Junge Familie in Berlin sucht nach Wohnung in Innenstadt

Als Grund für den Umzug erklärt die junge Familie, dass mit vier Personen die alte 2,5 Zimmer Wohnung langsam aus allen Nähten platzt, weshalb nun in Neukölln eine Bleibe mit 3,5 bis 4 Zimmern her muss. Als Belohnung bieten die Autoren des Aushangs: "Ewiger Dank, Bier, Kartoffelsalat, Karma-Punkte, Schoki - was auch immer ihr braucht!"

Die zukünftige Wohnung müsste dabei auch "keine Luxussanierung, keine Spots, kein Chichi, no Lifestyle" vorweisen. Ganz "normales Wohnen" würde schon ausreichen.

Aushang von Familie: Über eine Sache regen sich Leser auf

Womit die Familie wohl nicht gerechnet hat: Einige Leser auf Instagram finden den Aushang wenig amüsant und bezeichnen den Text als zu "reißerisch und fordernd". Zudem raten einige der Familie, doch einfach aufs Land rauszuziehen, wenn sie sich eine Wohnung direkt in Berlin nicht leisten könne. Auch die Belohnung reicht manchen scheinbar nicht aus - ein "Finderlohn" würde da schon mehr bringen, meint ein User.

Andere verteidigen den Aushang aber: "Man kann doch nicht von jemanden verlangen aus Berlin zu ziehen, weil es auf dem Land günstiger ist. Günstiger in welchem Verhältnis? Stundenlang zur Arbeit fahren und kaum noch Zeit zu haben, um seine Kids zu sehen?" Oder: "Finde es nicht verwerflich oder anmaßend mit Kindern in der gewohnten Umgebung bleiben zu wollen. […] Bisschen weniger Häme, bisschen Gönnen wäre schön."

