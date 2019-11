Ex-Einbrecher verrät: Mit diesen Tricks schützen Sie jetzt Ihr Zuhause

Ganz simpel

Gerade zur kalten Herbstzeit und im Winter rechnen viele Hausbesitzer mit Einbrechern. Wie Sie sich vor Ihnen schützen, verrät ein ehemaliger Langfinger.

Ein Ex-Einbrecher verrät, wie Sie Ihr Zuhause schützen.

Schon wenig zeitaufwendige Tricks können helfen.

Gerade mit Licht können Sie viel erreichen - aber übertreiben Sie es nicht.

Der beste Trick, um sich gegen Einbrüche zu schützen, ist, sich in einen Einbrecher hineinzuversetzen. Und wem das schwerfällt, der kann sich immer noch die Sichtweise eines ehemaligen Langfingers zu Gemüte führen. Ein Ex-Einbrecher hat verraten, wie Sie Ihr Zuhause schützen.

Michael Fraser ist Sicherheitsexperte und Moderator der BBC-Show "Beat The Burglar". Sein Wissen zieht er unter anderem aus seiner Vergangenheit, in der er selbst an vielen Einbrüchen beteiligt war. Nun gibt er regelmäßig Tipps, die Menschen dabei helfen sollen, Ihr Zuhause besser zu schützen.

Aktivität im Badezimmer

Der Ex-Einbrecher weist laut dem Online-Portal House Beautiful daraufhin, dass Langfinger sehr schnell das Badezimmer eines Hauses ausmachen können - schließlich sind die Fenster meist unklar oder blickdicht verdeckt. Ist bis auf das Badezimmer in sonst keinem anderem Zimmer im Haus das Licht an, sei es laut Fraser ein Leichtes für den Einbrecher diese kurzfristige Unaufmerksamkeit eines Bewohners zu nutzen, um Wertgegenstände mitgehen zu lassen.

Passwörter für Alarmsysteme

Wer ein digitales Alarmsystem benutzt, sollte dieses sauber halten. Ansonsten sehen Einbrecher relativ schnell, welche Ziffern häufig benutzt werden. Da die meisten bei ihren Passwörtern mit den niedrigeren Ziffern beginnen, muss sich der Einbrecher nur von unten nach oben durcharbeiten.

Der richtiger Umgang mit Licht

Während es oft empfohlen wird, die Lichter im Haus anzumachen, um einem potenziellen Einbrecher zu signalisieren, dass Personen anwesend sind, sollten Sie es nicht übertreiben. Zum Beispiel ist es trotzdem ratsam, Vorhänge und Jalousien zu schließen, damit Einbrecher von außen keinen Blick auf mögliche Wertgegenstände werfen können und schon einmal ihre Beute ins Auge fassen. Außerdem vermeiden Sie somit, dass Einbrecher einen Einblick in den Grundriss Ihres Hauses bekommen.

