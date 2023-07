Erbsen ernten und aus ihnen eine schnelle Pastasauce kochen

Gesund essen

Hülsenfrüchte sind beliebter denn je. Diese schmackhafte Erbsensauce ist gesund und passt perfekt zu warmer oder kalter Pasta.

Klein, grün und dabei noch sehr gesund: Erbsen schmecken süßlich-lecker und sind dabei noch reich an Proteinen, Ballaststoffen und Vitamin C. Wer Erbsen anbaut, weiß, dass diese reichlich Ernte bringen und die Früchte schnell wachsen. Auch als Zimmerpflanze lässt sich die Erbse kultivieren. Achten Sie dann aber darauf, dass die Pflanze genügend Licht abbekommt. Doch dass man aus der Hülsenfrucht auch noch etwas anderes zubereiten kann als Beilagengemüse, ist für viele neu.

Hülesenfrüchte liegen voll im Trend

+ Aus Erbsen lässt sich eine leichte Pastasauce zaubern. © Pond5/Imago

Kichererbsen, Bohnen und Linsen: Hülsenfrüchte liegen total im Trend und sind vor allem bei Vegetariern beliebt. Denn ohne tierische Inhaltsstoffe landen so ganz einfach gesunde Eiweiße auf dem Teller. Doch haben Sie schon einmal von einer Erbsensauce gehört? Diese schmeckt gerade im Sommer wunderbar leicht. Das benötigen Sie für die Sauce:

Eine Knoblauchzehe

Olivenöl

500 Gramm frische oder tiefgekühlte Erbsen

Pinienkerne

Etwas Sahne oder Joghurt



Salz, Pfeffer

Salz, Pfeffer Gehackte Minze

Für die Zubereitung dünsten Sie eine Knoblauchzehe in etwas Olivenöl an. Geben Sie die leicht angetauten Erbsen in einen Mixer und pürieren Sie diese, bis eine feine Paste entsteht. Frische Erbsen sollten Sie erst zwei bis drei Minuten kochen, bevor Sie sie mixen. Rösten Sie in einer separaten Pfanne die Pinienkerne an, bis sie goldbraun sind. Geben Sie die Erbsenpaste in die Pfanne mit dem Knoblauch und verrühren diese mit etwas Sahne oder griechischem Joghurt. Schmecken Sie die Sauce mit Salz und Pfeffer ab. Zusammen mit gekochter Pasta, den Pinienkernen und frisch gehackter Minze servieren. Auch abgekühlt und als Nudelsalat schmeckt das Gericht wunderbar.

Weitere Rezepte

Wem diese Sauce immer noch zu aufwändig ist, der sollte Jamie Oliver’s schnelle Tomatensauce probieren, die in nur drei Minuten auf dem Tisch steht.

Auch proteinreiche und vegane Erbsenmilch können Sie aus Erbsen und Wasser ganz einfach selbst machen.

Rubriklistenbild: © Pond5/Imago