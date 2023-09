Neue Umfrage zeigt: Die meisten benutzen ihre Waschmaschine falsch

Hätten Sie‘s gedacht?

Deutsche legen Wert auf sparsame Waschmaschinen, doch dann scheitert es an der richtigen Nutzung. Dabei könnte man viel mehr Energie sparen.

Bei der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Geschirrspülern scheint es einen beachtlichen Unterschied zwischen den erklärten Zielen und der tatsächlichen Praxis zu geben. Das zeigt eine neue Umfrage, die vom Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Haushaltsgeräteherstellers Miele durchgeführt wurde. Befragt wurden im Juli 2023 dafür 1.000 repräsentativ ausgewählte Deutsche im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.

Umfrage: 82 Prozent der Deutschen achten beim Waschmaschinenkauf auf ein energiesparendes Gerät

Bei der Umfrage gab eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent der Befragten an, seit der Energiekrise stärker auf ihren Verbrauch zu achten. Auch auf Nachhaltigkeit legen 62 Prozent bei der Anschaffung besonderen Wert. Nach dem Kauf scheinen die guten Vorsätze in Sachen Energiesparen jedoch schnell nachzulassen. So nutzen laut eigener Angaben nur 15 Prozent der Befragten das Eco-Programm ihrer Waschmaschine – bei Spülmaschinen sind es immerhin 30 Prozent. Lediglich ein Zehntel der befragten Deutschen nutzt den Eco-Modus am häufigsten bei beiden Geräten.

Die Mehrheit der Deutschen achtet beim Kauf der Waschmaschine auf ein energiesparendes Gerät. Doch das Eco-Programm nutzt danach kaum jemand. (Symbolbild)

Warum viele auf den Eco-Modus bei Haushaltsgeräten verzichten

Doch warum verzichten so viele auf das Eco-Programm? Die Gründe dafür sind vielfältig:

Für 38 Prozent der Umfrageteilnehmer dauert das Eco-Programm zu lang.

22 Prozent sind unzufrieden mit dem Ergebnis.

Aus Gewohnheit wählen 18 Prozent andere Programme aus.

15 Prozent sind der Ansicht, dass der Sparmodus tatsächlich mehr Energie und Wasser verbraucht als andere Programme.

11 Prozent glauben, dass bei Geräten mit der Energieeffizienzklasse A oder B alle Programme gleich sparsam sind.

60 Prozent der Befragten schalten sogar das voreingestellte Eco-Programm immer oder oft aus.

Ein Drittel der Befragten wäscht das Geschirr immer oder häufig per Hand ab, bevor es in die Spülmaschine gelegt wird.

Warum das Eco-Programm eine gute Wahl ist

Tatsächlich verschenken viele Deutsche damit eine Möglichkeit, die Energiekosten im Haushalt zu senken. So können laut Miele mit dem Eco-Programm von Waschmaschinen und Geschirrspüler (bei konsequenter Nutzung) in zehn Jahren bis zu 335 Euro im Durchschnitt eingespart werden. Das liegt daran, dass die Eco-Programme mit niedrigeren Temperaturen arbeiten. Um die gleiche Reinigungsleistung zu erzielen, laufen sie dafür länger, was jedoch in Sachen Stromverbrauch weniger ins Gewicht fällt. Die Kurzprogramme verbrauchen im Gegensatz dazu übrigens mehr Strom als die Ökotaste, auch wenn viele vom Gegenteil überzeigt sind.

Und wer Sorgen hat, dass die niedrigen Temperaturen im Spar-Programm der Spülmaschine für eine höhere Keimbelastung auf dem Geschirr sorgt, kann beruhigt sein: Die Stiftung Warentest hat in ihrem aktuellen Geschirrspüler-Test von Juli 2023 die Eco-Programme in fast allen Fällen als besonders gut bewertet. Laut der Tester entfernen Spülmaschinen Bakterien sogar effizienter vom Geschirr als das Spülen per Hand.

