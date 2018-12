Gruselige Entdeckung

Mit modernster Technik lässt sich der Nachwuchs stets im Auge behalten - manchmal bekommen Eltern allerdings auch Schauderhaftes zu sehen (Symbolbild).

Eigentlich wollte sich ein Ehepaar nur ein süßes Video der Tochter ansehen - doch dann fällt ihnen etwas Unheimliches daran auf.

Gruselige Geschichten und Videos, die die Existenz von Geistern beweisen sollen, gibt es zuhauf. Eine Familie, die allem Anschein nach aus England kommt, machte bereits vor einigen Monaten ebenfalls eine mysteriöse Entdeckung auf einer Aufnahme. Seither diskutiert das Netz über die Echtheit.

Mutter filmt ihr Baby - und entdeckt später Gruseliges auf der Aufnahme

Hannah Squiers beobachtete ihr Töchterchen über einen Baby-Monitor, als sie in ihrem Bettchen mit ihrem Teddybären spielte - sie fand das Ganze so süß, dass sie es mit ihrem Handy aufnahm und später ihrem Mann Hank zeigte.

"Ihm fiel auf, wie kalt es in dem Zimmer war und dann bekam er Panik, als er sah, wie der Teddy hinter ihr seinen Kopf in ihre Richtung bewegte. Wir waren wirklich beide perplex!", schreibt Hannah auf Youtube, wo sie das Video hochlud. Mittlerweile wurde es über 160.000 Mal angesehen.

Ehepaar glaubt, Erklärung für den Teddy gefunden zu haben

Die Frau beteuert zudem, dass es sich bei dem Video um kein Fake handelt. Sie habe es Freunden gezeigt und keiner habe sich einen Reim darauf machen können.

Nun ist sich das Ehepaar aber sicher, dass eine Erklärung für die gruselige Erscheinung zu haben: "Nachdem wir es 1.000 Mal angesehen haben, sind wir sicher, dass unsere Tochter den Bären mit der Hand gedrückt hat, die nicht zu sehen ist und er sich deshalb bewegt hat."

