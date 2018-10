Dieser simple Trick rettet Ihr Bad vor Schimmel

Vorbeugung

Besonders im Bad bildet sich schnell Schimmel.

Das Bad ist aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit am anfälligsten für Schimmel - mit einem einfachen Trick können Sie das Risiko minimieren.

Schimmel ist das lästigste Problem, das Sie sich im Bad einhandeln können. Er entsteht vor allem, wenn sich am Fenster Kondenswasser bildet. Dieses wiederum kommt zustande, wenn es dort kälter ist als im übrigen Raum wie zum Beispiel in der kalten Jahreszeit. Von außen dringt dann besonders kalte Luft an die Scheibe, während der Raum innen beheizt ist.

Aber auch nach dem Duschen passiert es häufig - die Luftfeuchtigkeit steigt und die Fenster beschlagen. Wer dann nicht einen wichtigen Rat beherzigt, hat schnell mit Schimmel zu tun.

So vermeiden Sie Schimmel im Bad

Wichtig, um Schimmel im Bad zu vermeiden, ist regelmäßiges Stoßlüften. Öffnen Sie also für 10 - 15 Minuten das Fenster und lassen Sie frische Luft in den Raum. Der beste Zeitpunkt dafür ist nach dem Duschen oder - in anderen Räumen - sobald Sie Wäsche in der Wohnung zum Trocknen aufhängen. Stellen Sie währenddessen den Heizkörper auf Null, damit Sie nicht zum Fenster hinausheizen.

Passend dazu: Das ist zu bei Schimmel hinter der Schrankwand zu tun.

Die Fenster den ganzen Tag zu kippen, bringt hingegen nichts. Dadurch wird kaum Luft im Raum ausgetauscht und zusätzlich kühlen die Wände aus. Wenn die Scheiben besonders nass sind, wischen Sie die Feuchtigkeit am besten mit einem Tuch ab - sonst könnte es zu lange dauern, die ganze Nässe wegzulüften.

Schimmel kommt trotzdem? Vielleicht liegt es an diesem Problem

Falls trotz allen Lüftens Schimmel auftreten sollte, könnte es an einer undichten Fensterisolierung liegen, die für zusätzliche Kälte im Raum sorgt. Durch sie entsteht ebenfalls oft Kondenswasser an den Scheiben.

In diesem Fall müssen die Dichtungen erneuert werden - zum Beispiel durch selbstklebende elastische Dichtungsbänder aus Gummi oder Schaumstoff aus dem Baumarkt.

Video: So werden Sie Schimmel wieder los

Hier erfahren Sie, wie Sie Schimmel in der Dusche entfernen - mit einfachen Hausmitteln.

Von Franziska Kaindl / Video: Glomex