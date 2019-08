Schreck: Diese Lampe in einer Ferienwohnung wäre bei uns ein Fall für die Polizei

Berüchtigtes Symbol

Als ein Mann eine Airbnb-Wohnung in Korea betritt, traut er seinen Augen kaum. An der Decke hängt eine Lampe, deren Design Ihnen die Spucke wegbleiben lässt.

Ein wunderschöner Ausblick vom Balkon, ein voller Kühlschrank mit Köstlichkeiten, tolle Möbel, ein luxuriöses Bad - es gibt viele Anlässe, die Ihnen in einer Airbnb-Bleibe die Sprache verschlagen können. Was ein Mann nun im südkoreanischen Seoul erblickte, geht allerdings in eine ganz andere Richtung.

Lampe mit berüchtigter Form verwirrt Touristen

Der Twitteruser "JoeKuhherde" machte sofort ein Foto von einer Lampe, die ein - gelinde gesagt - sehr ungewöhnliches Design hat. An der Decke hing eine Lampe in Form einer Swastika, das weltweit allerdings auch noch ganz andere, erschreckende Assoziationen weckt. Hier können Sie sich selbst ein Bild von der fraglichen Lampe machen.

Dass JoeKuhherde bei diesem Anblick große Augen gemacht hat, ist wohl leicht nachzuvollziehen. Seine Follower fragt er deshalb auch ganz verdutzt: "Meinung zum Lampendesign im airbnb?"

Twitter-User vermutet geschmacklosen Scherz

Die anderen User schalten sich schnell in die Diskussion sein. "Makaber für Deutsche, für den Rest wahrscheinlich in Ordnung" vermutet einer, andere nehmen es mit Galgenhumor. Wie zu erwarten war, melden sich aber scheinbar auch User, deren Meinung zumindest fragwürdig ist. Diese Posts wurden direkt gelöscht - der Hinweis "Dieser Tweet ist nicht verfügbar" bleibt an dieser Stelle zurück - und das ist sicher auch gut so.

Ein User vermutet allerdings, dass es sich bei der Lampenform auch um einen besonders üblen Witz handeln könnte.

Ich schätze mal, dass die Lampenarme flexibel sind und sich jemand einen schlechten "Scherz" erlaubt hat. — ɔɥoƃɐ ɹɐɯıɹǝz (@ChogaRamirez) 6. August 2019

Symbol steht in Asien für Glück

Diese Vermutung liegt wohl nahe, allerdings hat die Swastika in Asien tatsächlich eine lange Tradition. Im Hinduismus und Buddhismus wird es als Glückssymbol verwendet. Im Hinduismus ist sie sogar das zweitwichtigste Zeichen und taucht dementsprechend oft in Indien und anderen Ländern, in denen der Hinduismus vertreten ist, auf.

So hat das Symbol schon bei manchem deutschen Touristen in asiatischen Ländern für Verwirrungen gesorgt. Kein Wunder: In Deutschland ist die Swastika nach ihrer zentralen Rolle im Dritten Reich verboten und darf nur zur "staatsbürgerlichen Aufklärung" und weiteren, ähnlichen Zwecken öffentlich gezeigt werden. Sie dann auf Häusern, Teppichen oder wie hier in Lampenform an der Decke einer Ferienwohnung zu sehen, kann also schon mal für einen Schreck sorgen.

