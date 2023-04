„Die Höhle der Löwen“: Der „Deckenblitz“ soll ein Problem lösen, das Heimwerker zur Verzweiflung treibt

Frisch gestrichen – und immer noch nicht schön

Auch nach dem zweiten Anstrich ist die Wand immer noch fleckig? Dieses Problem soll eine Erfindung zweier Brüder lösen, die sie in der „Die Höhle der Löwen“ vorstellen.

Am Ostermontag, den 10. April, geht wieder eine neue Folge der Erfolgsshow „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) an den Start. In der zweiten Folge der aktuellen 13. Staffel von „DHDL“ hat diesmal ein Brüderpaar seinen großen Auftritt: Simon Biener (22) und Robin Schmedes (27) aus Cloppenburg versuchen mit dem „Deckenblitz“ bei den Investoren rund um Ralf Dümmel, Nils Glagau, Judith Williams und Co. zu landen.

„Die Höhle der Löwen“ (DHDL) am Montag, 10. April, um 20.15 Uhr bei Vox

+ In „Die Höhle der Löwen“ kämpfen Gründer um die Gunst der Investoren. Zwei der bekanntesten „Löwen“: Nils Glagau (l.) und Ralf Dümmel (r.). © Bernd-Michael Maurer/RTL

Die Idee zum „Deckenblitz“ kam den Brüdern, die aus einer Handwerkerfamilie stammen, zu Hause bei ihrer Mama, wo die frisch gestrichene Wohnzimmerdecke aufgrund von Fehlern beim Streichen offenbar ein desaströses Bild bot: „Sie war komplett fleckig, obwohl sie bereits zweimal gestrichen wurde“, erzählt Simon in der Sendung. „Das ist ein Problem, das viele Hobby-Heimwerker kennen. Fleckige Anstriche entstehen, wenn man vergisst, Stellen zu streichen oder diese doppelt und dreifach streicht.“

Daraufhin entwickelten die jungen Erfinder den „Deckenblitz“, der genau dieses Problem lösen soll. Dabei handelt es sich um einen speziellen Markierstift, mithilfe dessen man die zu streichende Wand oder Decke in Abschnitte unterteilen kann. Der Stift lässt sich dafür an einem Besenstiel oder einer Teleskopstange befestigen. So soll man genau sehen, wo man bereits gestrichen hat, und wo es noch an Farbe fehlt. Die neonfarbenen Hilfslinien sollen dank des Spezialfarbstoffs beim Überstreichen wieder verschwinden – fertig ist eine saubere, fleckenfreie Decke oder Wand.

Laut der Gründer soll der „Deckenblitz“ dank der besseren Orientierung viel Kraft und bis zu 50 Prozent an Arbeitszeit ersparen. Ob die Idee bei den Investoren wohl gut ankommt?

„DHDL“: Schlagen die „Löwen“ beim Deckenblitz zu?

Um den „Deckenblitz“ voranzubringen, benötigen die Gründer 50.000 Euro, wofür sie den DHDL-Investoren 25,1 Prozent ihrer Firmenanteile bieten. Ziel der Brüder ist es, den Deckenblitz im stationären Handel zu platzieren. Liebäugeln die Gründer da vielleicht schon mit Investor Ralf Dümmel? Mit seiner Firma hat der Verkaufsprofi bislang schon zahlreiche „Höhle der Löwen“-Produkte in den Einzelhandel gebracht – sei es in Drogerien, Supermärkte oder auch Baumärkte. Welcher der Löwen am Ende zuschlägt, oder ob das Brüderpaar am Ende leer ausgeht, erfahren Sie in der Sendung am Ostermontag, den 10. April, um 20.15 Uhr auf Vox.

Streichen oder doch besser Tapezieren? Was in Ihrem Fall die bessere Lösung ist, erklärt ein Experte.

