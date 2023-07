Drei Hausmittel, die Deo-Flecken auf der weißen Bluse verschwinden lassen

Tipps rund ums Waschen

Beim Waschen können aus unscheinbaren weißen Flecken gelbliche Verfärbungen werden. Zum Glück gibt es einfache Mittel, die helfen – zum Beispiel Zitronensäure.

Auf Deo wollen wohl die wenigsten verzichten. Leider kann es gerade im Sommer, wenn man viel schwitzt, auf dem weißen Hemd oder der weißen Blusen zu unschönen, gelblichen Verfärbungen kommen, wenn man die Kleidung gewaschen hat.

Zum Glück gibt es ein paar Hausmittel, die man schnell im Supermarkt oder in der Drogerie besorgt hat, um solche lästigen Deoflecken auf dem Kleidungsstück wieder loszuwerden.

Zitronensäure bei Deo-Flecken auf dem weißen Hemd

Der Klassiker unter den Hausmitteln: Zitronensäure. Sie eignet sich perfekt für die letzte Rettung verfärbter Wäschestücke. Allerdings sollten Sie Zitronensäure wirklich nur bei weißer Wäsche anwenden. Farbige oder dunkle Farben könnte die Säure ausbleichen. Sie wollen Ihr weißes Hemd von den gelblichen Flecken befreien? Die Zeitschrift Ökotest erklärt die passende Dosierung: Drei bis vier Esslöffel Zitronensäure aus dem Supermarkt oder der Drogerie in einen Liter heißes Wasser geben. Dann kann man die fleckige Kleidung über Nacht darin einlegen. Und am nächsten Tag mit klarem Wasser ausspülen und wie gewohnt waschen.

Auch Essigsäure kann helfen

Statt Zitronensäure können Sie auch Essigsäure verwenden, um die lästigen Deoflecken auf Kleidungsstücken wieder loszuwerden. Oekotest.de rät dazu, in dem Fall 100 ml Essigsäure mit 500 ml Wasser zu mischen, die Kleidung ebenfalls über Nacht einzuweichen und in der Maschine normal zu waschen. Auch hier gilt wieder: Die Säure (in dieser Dosierung) nur bei weißer Wäsche verwenden.

Gebissreiniger bei Deoflecken auf weißer Bluse

Auch Gebissreiniger ist Ökotest zufolge ein geeignetes Mittel, um Deoflecken auf der weißen Bluse wieder loszuwerden. Der Tipp: Zwei Tabletten in 500 ml warmem Wasser auflösen und die Kleidung eine Stunde in der Lösung einweichen. Danach sollte man die Kleidung wie gewöhnlich waschen. Genau wie bei den Säuren gelte allerdings auch hier: „nur bei weißen Stoffen anwenden“, heißt es in dem Beitrag.

Wenn weiße Bettwäsche vergilbt ist, kann übrigens auch Milch ein geeignetes Mittel gegen die Verfärbung sein.

