Welche Deko nach Weihnachten? Wie Sie die Wohnung im Januar schön dekorieren

Hausschmuck nach Neujahr

Nach Weihnachten sind Christbaum und Nikolaus einfach nicht mehr passend. Mit diesen Ideen dekorieren Sie Ihre Wohnung auch im Januar passend zur Jahreszeit.

Die Temperaturen sinken und die Tage werden kürzer — kein Zweifel: die Vorweihnachtszeit beginnt. Die Vorbereitung auf die Feiertage ist für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Auf den Weihnachtsmärkten wird Glühwein getrunken, man besorgt Geschenke für die Liebsten und die eigenen vier Wände werden festlich geschmückt. In den Geschäften findet sich dafür ein Übermaß an Dekoration, wobei der Großteil dieser Artikel thematisch an Weihnachten angelehnt ist. Christbaumschmuck, Weihnachtsmänner und Krippenfiguren dominieren die Regale und werden Jahr für Jahr fleißig gekauft, um die Wohnung oder das Haus für das Weihnachtsfest vorzubereiten.

Spätestens nach Silvester stehen Dekoenthusiasten jedoch vor einem Problem: Welcher Schmuck passt im Januar? Der Christbaum wird traditionell um den Dreikönigstag auf die Straße gestellt und Nikolaus, Rentiere und Co. scheinen einfach nicht mehr angemessen, wenn die besinnliche Stimmung der Feiertage schon längst verflogen ist. Doch auch im Januar können Sie Ihren Wohnbereich mit diesen tollen Dekoideen zu einem echten Hingucker machen.

+ Winterliche Dekoration kommt auch nach Weihnachten gut an © YAY Images/Imago

Deko im Januar: Raus mit dem Weihnachtsmann, her mit dem Winterschmuck

Winter bedeutet nicht nur Weihnachtszeit. Obwohl das christliche Fest zweifelsfrei für viele Menschen den Höhepunkt der dunklen Jahreszeit darstellt, haben die kalten Monate auch viele andere schöne Dinge zu bieten. Wer den Winter auch im Januar noch zelebrieren will, der kann seiner Kreativität in Sachen Dekoration deshalb freien Lauf lassen. Statt Weihnachtsfiguren können beispielsweise Schneemänner aufgestellt werden, die sich aus Styroporkugeln einfach selbst basteln lassen. Auch Eiskristalle oder winterliche Schneelandschaften haben einen wunderschönen Effekt und müssen nicht zwangsläufig ein weihnachtliches Thema beinhalten.

Wem die Trennung vom Christbaum schwerfällt, der kann ganz einfach ungeschmückte Tannenzweige oder Kränze aufhängen, die einen ebenso schönen Duft versprühen und gleichzeitig etwas Grün in die Wohnung bringen. Obwohl Christrose und Weihnachtsstern mit ihren Namen ganz klar Bezug auf Weihnachten nehmen, sind diese Pflanzen auch nach den Feiertagen noch hervorragend dafür geeignet, etwas Leben in die eigenen vier Wände zu bringen. Für die passende Deko im Januar gilt dementsprechend: Winter statt Weihnachten!

Deko im Januar: Stellen Sie sich schon mal auf den Frühling ein

Während die Vorweihnachtszeit noch für besinnliche Gemütlichkeit steht, haben viele Menschen nach Neujahr eigentlich bereits die Nase voll vom Winter. Unglücklicherweise stehen diesen Wintermuffeln jedoch noch einige dunkle Wochen bei niedrigen Temperaturen bevor, bevor die ersten Zweige wieder zarte grüne Blätter zeigen. Doch in den eigenen vier Wänden kann mit der passenden Dekoration schon im Januar die Einstellung auf den lang ersehnten Frühling beginnen.

Die Farben Weiß, Grün und Gelb schaffen eine tolle Grundstimmung und symbolisieren hervorragend den kommenden Jahreszeitenwechsel. In Sachen Pflanzen können Frühjahrsliebhaber auf die sogenannten Frühblüher setzen. Dazu gehören unter anderem Schneeglöckchen, Hyazinthen, Krokusse und Narzissen. Auch kahle Äste in einer Vase, die mit selbst gebasteltem Schmuck behangen werden, eignen sich als Januardeko mit leichtem frühlingshaften Touch. Mit etwas Geschick lassen sich Winter- und Frühjahrsdekorationen auch hervorragend kombinieren. Tannenzweige und Zapfen gepaart mit saftig grünem Moos bilden beispielsweise ein wunderschönes Arrangement für all diejenigen, die sich nicht für eine Jahreszeit entscheiden wollen.

Deko im Januar: Wohnungsschmuck muss nicht immer zur Jahreszeit passen

Zweifelsohne ist der Januar in puncto Deko kein einfacher Monat. Zwischen Weihnachten und Ostern fällt es vielen Menschen schwer, das richtige Thema für den Wohnungsschmuck zu finden. Was jedoch häufig vergessen wird: Dekoration muss nicht immer Bezug auf die Jahreszeit nehmen. Statt sich also den Kopf darüber zu zerbrechen, ob man noch Winterartikel oder schon Frühlingsboten aufstellt, kann der Januar auch eine Chance sein, mal etwas ganz Neues auszuprobieren.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Deko im Stil der Zwanziger Jahre? Auch eine Gestaltung mit Bezug auf vergangene oder zukünftige Reisen kann ein echter Hingucker sein. Generell gilt: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Vielleicht sorgt ein besonderes Material wie Holz oder Filz für Inspiration, oder Sie wollten Ihre eigenen vier Wände schon immer in einer bestimmten Farbpalette dekorieren. Nutzen Sie die Zeit zwischen Weihnachten und Frühlingsanfang doch einfach dafür, Ihrem Wohnbereich mal einen ganz individuellen Touch zu verleihen.

