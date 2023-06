Zehn wichtige Dinge über Backpulver und Natron, die Sie kennen sollten

Beliebte Hausmittel

1 von 10 Backpulver als Backtriebmittel: Zum Mehl wird häufig Backpulver gemischt. Kommt es dann mit Flüssigkeit in Berührung, reagiert das Pulver und Kohlendioxid wird freigesetzt. Die so entstehenden kleinen Bläschen sorgen später dafür, dass Teige schön fluffig aufgehen. (Symbolbild) © Katharina Hild/Imago 2 von 10 Lagerung: Damit es seine volle Wirkung entfalten kann, sollte Backpulver (genau wie Natron) trocken und dunkel gelagert werden, z.B. in einem Küchenschrank bei den Backzutaten oder in der Abstellkammer. (Symbolbild) © Angel Santana Garcia/Imago 3 von 10 Als Reinigungsmittel: In Backpulver ist Natron enthalten, das als Fettlöser agiert und Säuren neutralisiert. (Symbolbild) © Serenethos/Imago 4 von 10 Natron: Möchten Sie nur Fett lösen, können Sie deshalb auch gleich zu Natron greifen. In der Regel ist dies günstiger und ergiebiger. © CSP_Geografika/Imago 5 von 10 Geruch: Wer den Geruch von Kohl (z. B. Rosenkohl) nicht mag, kann ebenfalls zu Backpulver greifen. Einfach mit ins Wasser geben und der Geruch wird nicht so intensiv (Ausnahme: Rotkohl). Außerdem bleiben die Farben frisch, die Kochzeit verkürzt sich etwas und Blähungen bleiben häufig aus. (Symbolbild) © Aleksei Isachenko/Imago 6 von 10 Wäsche: Haben Kleidungsstücke oder Bettwäsche Flecken, können sie in eine Mischung aus Wasser und Natron gelegt werden. Etwas einwirken lassen und danach wie gewohnt in der Maschine waschen und aufhängen. In der Regel sind die Flecken dann weg. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago 7 von 10 Putzen: Natron hilft beim Lösen von angebrannten Resten in Töpfen, Pfannen und bei Backblechen. Obendrein löst es als Paste, mit Wasser angerührt, auch Dreck aus Fugen. (Symbolbild) © David Molina Grande/Imago 8 von 10 Schuhe und Kühlschränke: Miefen Kühlschrank oder die Schuhe, kann auch hier Backpulver helfen. Einfach eine Schale in das Gerät stellen/in die Schuhe streuen. Das enthaltene Natron absorbiert und neutralisiert die Gerüche. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago 9 von 10 Mundhygiene: Mit Natron lassen sich Mundgeruch und leichte Zahnverfärbungen vertreiben. Dafür einfach etwas Pulver auf die Zahnbürste geben und wie gewohnt die Zähne putzen. © Cien X Cien Studio/Imago

Egal, ob beim Kochen oder beim Reinigungseinsatz: Backpulver und Natron sind beliebte Helfer in Haushalt und Küche. Aber wissen Sie alles rund um das weiße Pulver?

Backpulver und Natron sind schon seit Jahrzehnten im Einsatz – und das längst nicht nur beim Backen von Kuchen und Co. Nein, beide Pülverchen gehören zu den Hausmitteln, die viele chemische Spezialreiniger ersetzen können. Verwendung finden Sie besonders häufig in Verbindung mit Essig oder Zitronensäure und gegen Schmutz und Kalk im Badezimmer. Auch gegen Gerüche aus Abflüssen und in Kühlschränken helfen die beiden Wundermittel.

Gut zu wissen: In Backpulver ist in der Regel Natron enthalten. Wer das Hausmittel also öfter einzusetzen plant, sollte auf pures Natron setzten. Das ist in der Regel günstiger.

Übrigens: Auch im Garten lassen sich einige Anwendungen für Backpulver oder Natron finden.

