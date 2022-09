Chili überwintern: Mit etwas Glück trägt die Pflanze Früchte

Ernte verlängern

+ © blickwinkel/Imago Alle Chilisorten lassen sich überwintern – Habaneros sind besonders kälteempfindlich. © blickwinkel/Imago

Chilis sind wärmeliebende Pflanzen. Wenn man sie vor drohendem Nachtfrost ins Haus holt, hat man gute Chancen, weiterhin scharfe Früchte zu ernten.

In ihrer Heimat Zentral- und Südamerika haben es Chilipflanzen zwar etwas wärmer, aber dort und in unseren Breiten sind es mehrjährige Pflanzen, die sich durchaus eines langen Lebens erfreuen können. Mit ein paar Tipps trägt das scharfe Gemüse sogar im Winter Schoten.

Wie man Chilipflanzen am besten überwintert, weiß 24garten.de.

Solange Sie im Garten kein beheiztes Gewächshaus haben, müssen Sie die Chilis in die eigenen vier Wände holen, wenn Sie die Pflanzen überwintern möchten. Fallen die Temperaturen unter 13 Grad, ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, in der Regel ist dies im September. Das lohnt sich mit ein bisschen Platz aber auf jeden Fall, denn die Nachtschattengewächse können auch schon mal zehn Jahre alt werden.