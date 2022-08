Blumensamen ernten: Ab August ist der richtige Zeitpunkt

Sammlerglück

Ab dem Spätsommer ist es Zeit, im Garten Samen für das nächste Jahr zu ernten. Mit ein paar Regeln ist und bleibt das Saatgut der Blumen keimfähig.

Wer der Natur seinen freien Lauf lässt, wird im nächsten Jahr in seinem Garten an vielen überraschenden Orten neue Blumen finden, da sich viele Pflanzen selbst aussäen. Viel Spaß macht es aber auch, die Samen zu sammeln und ihren künftigen Standort selbst zu bestimmen. Außerdem ist es kostengünstig. Auch wenn das Gewinnen des Saatguts in der Regel einfach ist, sollte man manche Fehler vermeiden.

Wie man Blumensamen richtig sammelt, weiß 24garten.de.

Um eine spätere Enttäuschung zu umgehen, muss es sich bei den Pflanzen im Garten um samenfeste Sorten handeln, da sich sogenannte Hybridzüchtungen nicht zur Weitervermehrung eignen. Dann sollte man die Samen möglichst voll ausreifen lassen, denn wer zu früh erntet, riskiert eine geringere Keimfähigkeit.