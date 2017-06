Blitz-Besuch? So kriegen Sie Ihre Wohnung in wenigen Minuten sauber

Turbo-Putzen

+ © pixabay Jeder will mit einer sauberen Wohnung die Gäste beeindrucken. © pixabay

Die Wohnung ist ein reines Durcheinander und plötzlich kündigt sich Besuch an? Mit diesen Tipps bekommen Sie Ihr Heim in wenigen Minuten sauber.

Wenn es um einen plötzlich angekündigten Besuch geht, geraten viele in Panik: Es liegen Essensreste oder anderer Müll herum und zum Staubwischen ist man auch nicht gekommen. In dieser Situation ist es das Wichtigste einen kühlen Kopf zu bewahren und Ordnung in die Gedanken zu bekommen. Denn wer sich vorher eine klare Struktur zurechtlegt, bekommt die Wohnung oder das Haus in weniger als 30 Minuten in einen vorzeigbaren Zustand.

Schritt Eins: Durchlüften

Den Geruch vom Mittagessen nehmen Sie vermutlich kaum mehr wahr, doch Ihre Gäste werden ihn auf jeden Fall bemerken. Deshalb sollten Sie zuallererst die Fenster aufreißen und eine Runde stoßlüften.

Schritt Zwei: Offensichtliche Gegenstände aufräumen

Im Regelfall beschränkt sich der Besuch Ihrer Gäste auf Hausflur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer und Badezimmer. Wie es im Schlafzimmer oder Büro aussieht, bekommen sie vermutlich gar nicht mit. Deshalb sollten Sie sich beim Säubern auf diese Räume fokussieren. Am besten nehmen Sie sich einen Wäschekorb und sammeln hier alles ein, was im Weg herumliegt oder unangenehm ins Auge sticht – wie herumliegende Socken, benutztes Geschirr oder Rechnungen. Den Korb verstecken Sie anschließend unter dem Bett oder in einem wenig genutzten Raum.

Schritt Drei: Bade-, Wohnzimmer und Co. vorzeigbar machen

Das Bad ist einer der Orte, der am schnellsten schmutzig wird. Geben Sie zuerst einen Sanitärreiniger in die Toilette und lassen Sie ihn einwirken. In der Zwischenzeit entfernen Sie Haare, Kalk- oder Zahnpastaflecken aus dem Waschbecken und wischen kurz über alle Oberflächen. Danach gehen Sie mit der Klobürste durch die Toilette und spülen einmal. Nicht vergessen: Ein frisches Handtuch für die Gäste aufhängen!

In der Küche fällt der erste Blick immer auf den Herd: Deshalb sollte Sie diesen auf jeden Fall Ihre Aufmerksamkeit schenken, indem Sie Verkrustungen einweichen und Essensreste entfernen. Auch vom Esstisch sollten Sie die Brösel entfernen. Schmutziges Geschirr können Sie im Ofen verstecken und ein Geschirrtuch davorhängen. Hier finden Sie außerdem ein paar Tipps wie Sie Ihre Spülmaschine vorteilhaft einräumen.

Im Flur ist die Garderobe der Blickfang Nummer eins: Also ganz schnell Schuhe einräumen oder sauber aneinanderreihen und Jacken, die herumliegen, brav aufhängen.

Zu guter Letzt kommt das Wohnzimmer. Wenn Sie im ersten Durchgang schon alle herumliegenden Gegenstände aufgeräumt haben, können Sie nun die Kissen ein wenig durchschütteln und alle Magazine und Hefte zu einem ordentlichen Stapel häufen. Danach sollte Ihre Wohnung in einem vorzeigbaren Zustand sein.

Von Franziska Kaindl