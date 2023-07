Kleben Sie den Blattläusen mal eine – mit Paketband verschwinden sie im Handumdrehen von den Pflanzen

Pflanzenhelfer aus Bürobedarf

Manchmal muss man gar nicht kompliziert denken, um Schädlinge wie Blattläuse schnell von den Pflanzen zu entfernen. Ein Paketklebeband erledigt das ganz einfach.

Es gibt unzählige mehr oder weniger wirksame Hausmittel gegen Blattläuse an Balkon-, Garten- und Zimmerpflanzen. In den meisten Fällen versagen diese aber bei einem starken Befall mit den Schädlingen. Wenn die Pflanzensaft saugenden Tiere schon in dicken Trauben an den Pflanzen sitzen, helfen normalerweise nur Chemie oder das Abschneiden des ganzen Stängels. Eine erfahrene Hobbygärtnerin hat da eine ganz pragmatische Methode gefunden, mit denen sie die Läuse ratzfatz loswird.

Blattläuse im „Handumdrehen“ loswerden

+ Paketkleber hat eine gute Haftkraft – das kann man auch Blattläuse spüren lassen. © Panthermedia/Imago

Ursula Erber ist seit der ersten Folge in der Familienserie „Dahoam is Dahoam“ des Bayerischen Fernsehens mit dabei – und die Seniorin vereinfacht das Leben ihrer Fans regelmäßig mit Lebensweisheiten und Haushaltstipps in ihrem Video-Blog „Gscheid praktisch“. Vor allem mit Hausmitteln kennt sich die patente Dame gut aus, mit denen sie auch Blattläusen zu Leibe rückt.

Für einen massenhaften Lausbefall hat sie eine ungewöhnliche Methode parat: Sie nimmt einen längeren Streifen Paketklebeband und wickelt es sich mit der klebenden Seite nach außen ein paar Mal um die Hand. Dann drückt sie diese vorsichtig an Blätter und vor allem Stiele der befallenen Pflanzen. Die Läuse bleiben in großen Mengen daran kleben.

Gegen leichten Blattlaus-Befall hilft Knoblauch

Wer die restlichen Tiere dann noch loswerden möchte, kann zu sanfteren Methoden greifen: Dafür kann man eine getrocknete Knoblauchzehe zu der befallenen Pflanze in die Erde stecken. Wenn es ein paar mehr Blattläuse sind, hilft Knoblauchwasser, für das man Knoblauchzehen in Wasser aufkocht und die Pflanzen mit dem abgekühlten Sud besprüht. Eine Alternative ist Brennnesselwasser – hier lässt man die zerkleinerten Pflanzen in Wasser ziehen.

Die User des Instagram-Blogs wissen die Tipps von Ursula Erber zu schätzen:

„Wie süß is denn diese Dame!!! Außerdem sind das echt clevere Tipps – wie von meiner Omi 🫶“

„Bravo 👏 Danke für den Tipp“

„So viel neues dazugelernt 👍 Da möchte ich keine Blattlaus sein! 😉“

