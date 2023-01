Hygiene im Schlafzimmer: Wie oft sollte ich die Bettdecke waschen?

Allergiker müssen öfters an die Waschmaschine

Bettdecken sollten regelmäßig gewaschen werden, um hygienisch frisch zu bleiben. Doch wie oft ist genug – und welche Temperatur ist nötig?

Bettdecken fristen bei vielen ein eher unbeachtetes Dasein. Die Bettwäsche wird noch regelmäßig gewechselt, aber das Inlet wandert nur selten in die Waschmaschine – wenn überhaupt. Wie Sie die Bettdecke richtig pflegen und wie oft sie gewaschen werden sollte und bei welcher Temperatur, verraten wir im Folgenden.

Wie oft sollte man Bettdecken waschen?

Experten empfehlen, Bettdecken mindestens ein- bis zweimal im Jahr zu waschen. Trotz Bettwäsche und Schlafanzug, der übrigens viel zu selten gewechselt wird, verschmutzt nämlich auch die Decke mit der Zeit – durch Hautfett, aber vor allem durch Schweiß. Kein Wunder: In der Nacht verlieren wir rund 0,2 Liter Wasser allein durch Schwitzen und Ausatmen. Das riecht nicht nur mit der Zeit – Bakterien und Schimmelpilze, die sich im Bettzeug vermehren, können sogar das Immunsystem schwächen. Salze und Hautfett verkleben zudem die Füllung, wodurch sie nicht mehr so fluffig ist und ihre wärmende Wirkung nachlässt.

In der feucht-warmen Schlafumgebung können sich aber auch Milben wunderbar vermehren. Für Allergiker kann das zum echten Problem werden. Milben-Allergikern wird deshalb dazu geraten, die Bettdecke sogar drei bis viermal im Jahr zu waschen.

Bettdecke waschen: Welche Temperatur?

Damit die Bettdecke wieder hygienisch rein wird, sollte sie bei möglichst hohen Temperaturen in die Waschmaschine. Allerdings kommt es hier auch auf das Material an:

Mikrofaserdecken bei 60° C

Baumwoll-Bettdecke bei 60° C

Federbett-Decke bei 60° C

Daunen-Bettdecke bei 60° C

Kamelhaar- und Kaschmir-Bettdecke bei 30° C

Seidenbettdecke bei 30° C

Naturbettwaren dürfen unter Umständen gar nicht in die Waschmaschine. Bitte beachten Sie hier wie immer die Pflegehinweise auf dem Waschetikett.

Welches Programm und welche Schleuderzahl für Bettdecken?

Manche Waschmaschinen enthalten Spezialprogramme für die unterschiedlichen Füllungen, etwa für Daunendecken. Ist keines dieser Spezialprogramme bei Ihrer Waschmaschine vorhanden, wählen Sie das Fein- oder Wollwaschprogramm. Bei der Schleuderzahl sollten Sie niedrig ansetzen – um die 400 Umdrehungen. Bei Daunen- und Federdecken könnten sonst die Daunen und Federn brechen.

Welches Waschmittel für Bettwaren verwenden?

Das Waschmittel sollte immer auf die Füllung der Bettdecke abgestimmt sein. Für Daunendecken gibt es spezielle Daunenwaschmittel. Ansonsten ist ein Feinwaschmittel ohne optische Aufheller die beste Wahl. Bitte keinen Weichspüler verwenden.

Bettdecke waschen? Was tun, wenn die Waschmaschine zu klein ist?

Die Größe der Bettdecke wird beim Waschen schnell zum Problem. Bei dicken Winterdecken sind selbst 7-kg-Trommeln manchmal schon zu klein. Mit Gewalt hineinstopfen sollte man das gute Stück allerdings auch nicht. Passt das Inlet nicht in die Waschtrommel, hilft nur eins: ab in die Badewanne! Achten Sie jedoch auch hier auf die richtige Waschtemperatur. Danach ab in den Trockner oder auf den Wäscheständer. Wem das zu aufwändig ist, kann seine Bettdecke auch in die Reinigung bringen – diese arbeiten mit größeren Waschtrommeln.

