Banane waschen? Besser, denn die Schale ist sehr ungesund

Wie praktisch die Banane ist, sie trägt ihre Verpackung naturgemäß eng an der Frucht. Doch die Schale ist mit Schadstoffen belastet.

Im ersten Moment scheint es unsinnig, die Banane vor dem Verzehr zu waschen, denn man isst die Schale ja nicht mit. Doch beim Schälen gehen Rückstände von Pflanzenschutzmitteln von den Händen auf das Fruchtfleisch über und landen mit dem nächsten Bissen im Mund. Mit ein paar Maßnahmen bleibt die Banane aber eine gesunde Frucht.

Kaum ein Obst eignet sich so gut als Snack „to go“ wie die Banane: Sie macht schnell satt, ist lecker, benötigt keine Umverpackung und ist gesund. Das mit der Gesundheit ist aber so eine Sache. Wie die Zeitschrift Ökotest berichtet hatte, sind die Schalen von konventionell angebauten Bananen oft intensiv mit Pestiziden belastet. In hohen Mengen können diese Pflanzenschutzmittel Schwindel, Erbrechen, Hautreizungen oder Schlaflosigkeit auslösen.