Wenn Sie Ihre Ballhortensien noch nicht zurückgeschnitten haben, holen Sie dies schnell nach

Blütenwunder

Die Ballhortensie oder auch Schneeballhortensie benötigt im Frühjahr einen Rückschnitt, um nicht zu vergreisen. Die Sorte „Annabelle“ zählt auch dazu.

Eigentlich sollte man Ballhortensien bis Ende Februar zurückgeschnitten haben. Im März lässt es sich aber vor dem Austrieb der Pflanze je nach Wetterlage noch nachholen. Wer noch später dran ist oder die Ballhortensie mit der Bauernhortensie verwechselt, riskiert, dass die Blüte ausbleibt. Da Ballhortensien nur an frischen jungen Trieben blühen, sollte man die alten Zweige großzügig entfernen. So wächst die Pflanze kompakt und man verhindert, dass der Strauch überaltert, also im Inneren kahl wird.

Ballhortensien schneiden: Starker Rückschnitt im Frühjahr nötig

+ Die Ballhortensien-Sorte „Annabelle“ bildet größere Blüten, wenn man sie stark zurückschneidet. © agefotostock/Imago

Bei Hortensien unterscheidet man zwei Schnittgruppen: Bei Bauernhortensien, Tellerhortensien und Kletterhortensien entfernt man im Frühjahr nur die vertrockneten Blütenstände. Bei der zweiten Gruppe, den Rispenhortensien und Ballhortensien, darf man radikaler zur Schere greifen.

Ballhortensien werden auch als Strauch-, Wald- oder Schneeballhortensien (Hydrangea aborescens) bezeichnet, zu deren bekannteste Sorte die „Annabelle“ mit riesigen weißen Blütenbällen gehört. Manchmal findet man im Gartencenter unter dem Namen auch Bauernhortensien (Hydrangea macrophylla) – Schauen Sie am besten genau nach dem Artennamen, denn einer fehlerhafter Rückschnitt kann Sie sonst die nächste Blüte kosten.

Ein starker Rückschnitt sorgt bei Ballhortensien für einen kräftigen Neuaustrieb. Dies ist hilfreich, damit der Strauch unter dem Gewicht der großen Blüte nicht gleich umknickt. Für den korrekten Schnitt schneidet man die Pflanze mindestens um die Hälfte des Triebes zurück. Dabei müssen aber ein bis zwei Knospenpaare stehen bleiben. Schwächere Triebe kann man bodennah kürzen. Es ist auch möglich, die Triebe nicht ganz so stark zurückzuschneiden, damit die Hortensie stabilere Zweige entwickelt – dies bietet sich beispielsweise bei der Sorte „Annabelle“ an oder wenn die Pflanzen keinen windgeschützten Standort haben. Die Blüten werden dann aber kleiner.

Hortensie nach dem Schnitt abstützen

Nach dem Schnitt besonders großblütiger Sorten wie der „Annabelle“ sollte man die dünneren Zweige nach dem Schnitt abstützen, sobald sie etwa 70 Zentimeter hoch sind. Hierfür gibt es sogar spezielle Gitterstützen.

Sollten Sie etwas zu spät dran sein mit dem Rückschnitt, heißt das nicht zwangsläufig, dass die diesjährige Blüte ganz ausbleibt, oftmals verschiebt sie sich nur etwas nach hinten. Wer das nicht riskieren möchte, wählt als nächsten Schnittzeitpunkt den Herbst.

