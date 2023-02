Hauptsache bunt: Wie Sie Ihren Balkon in diesem Jahr hübsch bepflanzen

Kontrast zu schlichten Outdoor-Möbeln

+ © Westend61/Imago Zu schlichten Möbeln passen Balkonblumen in knalligen Farben. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen zieht es uns bald wieder nach draußen. Wer seinen Balkon hübsch herrichten will, sollte auf Kontraste setzen.

Wer im Frühjahr seinen Balkon neu gestalten oder ein wenig verschönern will, kann mit Materialien wie Holz, Korb oder Rattan in diesem Jahr nichts falsch machen. Denn natürliche Materialien liegen voll im Trend. Was die Blumen in Balkonkästen oder Terrassenkübeln betrifft, sind zudem – als Kontrast zu schlichten Outdoormöbeln – möglichst verschiedene Farben angesagt. 24garten.de erklärt, welche Blumen Ihren Balkon bereichern.

Für Wohlfühlatmosphäre sorgen in Sitzecken mit Möbelstücken aus Rattan, Holz oder auch aus Bambus zudem Kissen in bunten Farben. Genauso wie auf Stühlen im angesagten Boho-Stil. Bei den Kissen oder auch den Tischdecken dürfen es – wiederum als Kontrast zu den sonst schlichten Außenmöbeln – in diesem Jahr gern auch mal knalligere Farben von Orange bis Pink sein. Schön sommerlich sind zudem Kissen mit Blumenmustern, mit denen man in diesem Jahr einzelne Akzente setzen kann.