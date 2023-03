Balkon und Terrasse mit dem Zylinderputzer exotisch gestalten

Hübscher Strauch

+ © Vobelima/Imago Zylinderputzer (Callistemon) zählen zu den Myrtengeäwchsen. © Vobelima/Imago

Eine Pflanze mit Wow-Effekt ist mit Sicherheit der exotische Zylinderputzer. Der aus Australien stammende Strauch ist ideal für Balkone.

Innenräume lassen sich mit Orchideen, Strelitzien, Sukkulenten wie dem Tiger-Aloe oder Palmen schnell in eine exotische Wohlfühloase verwandeln. Draußen sieht es da schon etwas anders aus. Den strengen Winterperioden hierzulande ist es geschuldet, dass die meisten Exoten hierzulande den Winter nur abgedeckt überstehen. Auch der hübsche Zylinderputzer bildet da keine Ausnahme, auch wenn er in milderen Regionen oft noch bis in den frühen Winter draußen stehen kann.

24garten.de weiß, warum Sie ihn trotzdem auf dem Balkon haben sollten.

Das aus Australien stammende Gewächs trägt im Englischen den Namen „Bottlebrush“ – nicht verwunderlich, denn die feinen Staubfäden in Rot erinnern tatsächlich an eine längliche Bürste.