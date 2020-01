Darum ist Backpulver ein absolutes Wundermittel im Haushalt

Unbedingt ausprobieren

Backpulver wird oft zum Reinigen von Toilette, Backofen & Co. empfohlen - doch was ist eigentlich drin und warum funktioniert es so gut? Wir beantworten Ihre Fragen.

Ein wenig Backpulver macht jeden Kuchen luftig und locker. Aber nur die wenigsten wissen, dass sich das Wundermittel auch hervorragend für die Reinigung des Haushaltes eignet - und das besser und umweltfreundlicher als manche Reiniger aus der Drogerie.

Was ist eigentlich in Backpulver drin?

Erfunden wurde Backpulver schon um 1850 - in den Haushalt hat es seinen Weg allerdings erst rund 50 Jahre später geschafft, als August Oetker anfing, das helle Pulver in kleine Tütchen zu verpacken und zu verkaufen.

Hauptbestandteile sind:

eine CO2-Quelle wie Natriumhydrogencarbonat ( Natron ) oder Kaliumhydrogencarbonat . Ersteres kommt allerdings häufiger zum Einsatz.

( ) oder . Ersteres kommt allerdings häufiger zum Einsatz. Säuerungsmittel wie Weinsäure, Dinatriumdihydrogendiphosphat oder Monocalciumorthophosphat

wie Weinsäure, Dinatriumdihydrogendiphosphat oder Monocalciumorthophosphat Trennmittel wie Mais-, Reis-, Weizen- oder Tapiokastärke

wie Mais-, Reis-, Weizen- oder Tapiokastärke Optional zur Aromatisierung auch Vanillin oder Ethylvanillin

Wenn Backpulver mit Wasser in Berührung kommt, reagieren das Natron und die Säure miteinander, sodass CO2 freigesetzt wird. Diese Reaktion tritt auch im Teig ein, infolgedessen sich dieser dann auflockert. Das Trennmittel ist dafür da, die Flüssigkeit zu binden und somit einer vorzeitigen Reaktion vorzubeugen.

Wichtigster Bestandteil aber, der Backpulver zum unabdingbaren Hausmittel macht, ist das enthaltene Natron. Dieses ist schon seit dem Altertum bekannt, wo es bei rituellen Reinigungen zum Einsatz kam. Mehr zum Wundermittel Natron lesen Sie hier.

Diese Anwendungsbereiche gibt es für Backpulver

Kochen und Backen

Haushalt reinigen

Gerüche neutralisieren

Insektenbekämpfung

Körperpflege

Wir beschränken uns in den folgenden Abschnitten auf die Anwendungsmöglichkeiten als Reiniger, Insektenbekämpfer und Geruchsneutralisator.

Backpulver zum Reinigen: Hier wenden Sie es im Haushalt an

So haben Ameisen mit Backpulver keine Chance mehr

Niemand hat wirklich Lust auf eine handfeste Ameisenplage im Haus - damit die kleinen Tierchen in Ihren vier Wänden nichts mehr zu suchen haben, brauchen Sie nur zu Backpulver zu greifen. Für den Trick mischen Sie ein Tütchen davon mit etwas Zucker zusammen. Zucker stellt hierbei das Lockmittel dar, welches Ameisen dazu verführt, von dem Gemisch zu essen. Das enthaltene Backpulver tötet sie jedoch ab.

Mittlerweile raten allerdings Experten von Backpulver ab, da es für die Insekten einen sehr grausamen Tod bedeutet - einige würden nach der Aufnahme sogar platzen. Eine Alternative wäre es, die Tierchen mit einem Mittel anzulocken und einfach aufzusaugen.

Hier verwenden Sie Backpulver als Geruchsneutralisator

Wie erwähnt, ist Natron ein Hauptbestandteil von Backpulver. Und dieser eignet sich hervorragend, um unangenehme Gerüche jeglicher Art loszuwerden. Mögliche Einsatzorte sind:

Schuhe

Spülmaschine

Katzenklo

müffelnde Behälter

Dies sind aber nur einige Beispiele - generell können Sie eine Schale mit in Wasser aufgelöstem Backpulver überall dort aufstellen, wo es muffig riecht. Oder Sie mischen das Backpulver in Spülwasser und verwenden es, um den betroffenen Gegenstand - zum Beispiel Sahnespender oder Milchflaschen - damit abzuwaschen. Bedenken Sie bei allem allerdings, dass Backpulver beim Erwerb teurer ist als Natron. Deshalb können Sie beim Reinigen auch direkt auf dieses Mittel zurückgreifen.

