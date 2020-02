In fünf simplen Schritten zum sauberen Backblech - so funktioniert's

Hausmittel

Das Backblech wird in der Küche ziemlich in Mitleidenschaft gezogen - Verkrustungen und Fettspritzer haften der Oberfläche an. So bekommen Sie es blitzschnell sauber.

Das Backblech bedarf wie so viele Haushaltsgegenstände einer regelmäßigen Reinigung.

bewerkstelligen. In fünf simplen Schritten kommen Sie zum erwünschten Ergebnis.

Wer gerne und viel kocht, ist des Öfteren mit der Aufgabe konfrontiert, den Backofen und das Backblech reinigen zu müssen. Gerade auf Letzterem bleiben oft Essenreste in Form von Verkrustungen und Fettspritzer zurück - da hilft selbst Backpapier nichts mehr. Wie Sie Ihr Backblech in fünf einfachen Schritten wieder auf Hochglanz bringen, erklären wir Ihnen hier.

Backblech reinigen in fünf Schritten - mit Hausmitteln

Vielleicht wird es Sie erfreuen, zu hören, dass sich das Backblech* hervorragend mit Hausmitteln* reinigen lässt. Für den Reinigungs-Trick benötigen Sie nur heißes Wasser, Natron, Meersalz und Apfelessig. So gehen Sie in fünf Schritten vor:

Geben Sie das heiße Wasser auf das Backblech und lassen Sie es eine Minute lang einwirken. Danach schütten Sie das Wasser weg - trocknen das Blech aber nicht ab. Verteilen Sie Natron auf dem Backblech: Dort wo sich besonders hartnäckige Verkrustungen und Fettreste befinden, darf es auch gerne mehr sein. Backpulver als Alternative für Natron ist zwar möglich, aber Letzteres wirkt in der Regel besser. Streuen Sie Meersalz über das Natron*. Zuletzt füllen Sie Apfel- oder Weißweinessig in eine Sprühflasche und verteilen es damit über das Natron und das Salz. Wenn es zu schäumen beginnt, zeigt es erste Wirkung. Nehmen Sie einen Scheuerlappen oder Stahlwolle zur Hand und reiben Sie nun damit die Verschmutzungen ab. Dank der Hausmittel-Mischung sollte dies problemlos möglich sein. Wenn das Backblech aus einem empfindlichen Material besteht, können Sie auch einen Lappen verwenden - dafür müssen Sie aber stärker schrubben.

Sobald die Verkrustungen weg sind, können Sie das Backblech noch einmal mit Wasser auswischen und abtrocken. Anschließend sollte es wieder blitzsauber glänzen und ist bereit für Ihre nächsten Backvorhaben.

