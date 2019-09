Auflaufform reinigen: Dieser Trick lässt Eingebranntem keine Chance

Genial

Eine Auflaufform findet sich in fast jedem Haushalt - nur die Reinigung ist lästig.

Verkrustete Auflaufformen sind ein häufiger und ärgerlicher Anblick. Doch verzagen Sie nicht: Ein geniales Hilfsmittel reinigt die Backform wieder lupenrein.

Auf eine leckere Lasagne will niemand verzichten - wenn da nicht das lästige Reinigen hinterher wäre. Schließlich bleibt in der Auflaufform meist eine hässliche Kruste von eingebrannten Lebensmitteln zurück, die durch die Hitze im Ofen entstanden ist.

Selbst eifriges Schrubben lässt das Eingebrannte nicht immer vollständig verschwinden - obendrein fürchten sich viele davor, Kratzer im Glas der Auflaufform zu verursachen. Dabei lässt sich die Aufgabe ohne viel Mühe mit einem genialen Mittel bewältigen. Sie müssen nichts weiter tun als warten und staunen.

Auflaufform reinigen: Dieses Reinigungsmittel haben Sie noch nicht probiert - sollten Sie aber

Um Ihre Auflaufform sauber zu bekommen, benötigen Sie nämlich nichts weiter als ein Geschirrspültab. Die Vorgehensweise zur Reinigung der Backform ist denkbar einfach: Füllen Sie die verschmutzte Auflaufform mit heißem Wasser und geben Sie ein Geschirrspültab hinzu. Das wars!

Nun müssen Sie nur abwarten, indem sie das Gemisch über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag können Sie die Auflaufform ganz einfach ausspülen. Die Verkrustungen und das Eingebrannte werden sich ganz einfach herauslösen lassen und Ihre Form blitzt wieder wie neu.

Alleskönner Geschirrspültab? Dafür können Sie ihn ebenfalls anwenden

Wussten Sie außerdem, dass sich Geschirrspültabs für noch viel mehr eignen, als Sie vielleicht dachten? Nicht nur in der Spülmaschine und in der Auflaufform entfalten sie ihre reinigende Wirkung - auch Ihre verschmutzten Socken machen sie wieder sauber. Insbesondere weiße Füßlinge sind ja bekannt dafür, dass sie recht schnell ergrauen. Mithilfe eines Bades in Wasser, in dem ein Geschirrspültab aufgelöst wurde, werden Sie jedoch wieder blütenrein.

