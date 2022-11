Auberginen lagern: In nur drei Schritten einmachen

Beliebtes Gemüse

Als Einmachgemüse kennt man bislang eher Sorten wie Gurken, Zwiebeln oder Möhren. Doch auch Auberginen können so haltbar gemacht werden.

Auberginen sind aus Indien stammende Nachtschattengewächse. Ihre Erntezeit ist im Sommer und Herbst. Wer nicht weiß, was er mit der Ernte oder dem Supermarkteinkauf kochen soll, der kann das Gemüse auch einfach einmachen.

24garten.de hat das Rezept für eingelegte Auberginen.

Sie ist reich an Wasser, Mineralien, Ballaststoffen sowie den Vitaminen A, B und C. Als beliebte Zutat im Ratatouille, italienischen Soßen, nordafrikanischen Gerichten oder als Dip passt die Aubergine sich zudem verschiedenen Länderküchen und Gerichten an. Vor der Zubereitung fürchten sich viele, dabei muss man nur beachten, dass die Aubergine viel Wasser enthält. Reibt man sie jedoch mit Salz ein, tritt dieses aus.