Alte Apfelsorten: Zehn Früchte, die Sie probieren sollten

Empfehlenswertes Obst

1 von 10 Der Gravensteiner ist seit 1669 bekannt und wird von vielen Allergikern gut vertragen. © CHROMORANGE/Imago 2 von 10 Gestatten: Prinz Albrecht von Preußen. Pflegeleicht, mildsäuerlich und extrasaftig. © imagebroker/schreiter/Imago 3 von 10 Leicht mehlig, aber würzig: Die Winter-Goldparmäne ist eine der ältesten Apfelsorten (um das Jahr 1510). © imagebroker/schreiter/Imago 4 von 10 Ein sehr allergener Apfel aus Übersee: Der aromatische Cox Orange ist trotzdem äußerst beliebt. © imagebroker/Imago 5 von 10 Wer hätte das gedacht: Der grellgrüne Granny Smith ist eine alte neuseeländische Sorte, die 1868 entdeckt wurde. © Panthermedia/Imago 6 von 10 Der Apfel Martini hat nichts mit dem gleichnamigen Cocktail zu tun – schmeckt aber ebenfalls süßsäuerlich. © Manfred Ruckszio/Imago 7 von 10 Der Rote Boskop ist für seine säuerliche Note bekannt und eignet sich gut zum Einmachen oder Backen. © Lars Berg/Imago 8 von 10 Schneewittchen entsprungen: Der oft rotbackige Jonathan hat ein sehr süßes, festes Fruchtfleisch. © McPHOTO/Imago 9 von 10 Der Klarapfel reift bereits Ende Juli und eignet sich sehr gut für Apfelmus und Apfelstrudel. © Seeliger/Imago

Manche Klassiker findet man in jedem Supermarkt, manch alte Apfelsorten nur auf Bauernmärkten. Aber alle in der Bildgalerie sind einen Geschmacksversuch wert.

Nicht jeder hat die Möglichkeit, in einem Garten alte Sorten anzubauen. Aber wer einmal in einen guten, saftigen Apfel mit langer Vorgeschichte gebissen hat, der möchte so einen Geschmack oftmals nicht mehr missen. Moderne Züchtungen büßen diesen oft aufgrund einer verbesserten Lager- und Transportfähigkeit sowie einem formschönen Aussehen ein.

Alte Apfelsorten haben viele Vorteile: Oftmals sind sie noch aromatisch ausgewogener als die junge Generation und außerdem oft für Allergiker geeignet – wie beispielsweise Boskop, Gravensteiner oder die Goldparmäne. Wie die aussehen, erfahren Sie in dieser Bildstrecke.

