Kondenswasser am Fenster? Vier Tipps, wie Sie nasse Scheiben am Morgen verhindern

Schimmel droht

Kondenswasser an der Innenseite der Fenster muss schnell beseitigt werden, sonst steigt die Gefahr für Schimmel. Doch was ist die Ursache – und wie kann man vorbeugen?

Vor allem im Winter sind morgens oft die Fensterscheiben an der Innenseite nass. Das Fenster beschlägt und es bilden sich winzige Wassertröpfchen. Bei diesem physikalischen Phänomen handelt es sich um Kondenswasser, auch Schwitzwasser genannt. Doch woher kommt das Wasser und muss ich etwas dagegen unternehmen?

+ Wenn sich morgens am Fenster Kondenswasser bildet – unbedingt wegwischen. Sonst kann sich Schimmel bilden. © Shotshop/Imago

Warum bildet sich Kondenswasser innen am Fenster?

Dass sich Kondenswasser an den Fensterscheiben bildet, ist erst einmal völlig normal, gerade im Winter. Schließlich bildet sich innerhalb von acht Stunden alleine durchs Atmen und Schwitzen bis zu 1,5 Liter Wasser pro Person, das sich dann an den Scheiben niederschlagen kann. Hinzu kommt die Feuchtigkeit durch Duschen oder etwa Kochen. „Trifft die warme Luft auf eine Fensterscheibe, die durch die niedrigen Außentemperaturen kalt ist, kondensiert die Feuchtigkeit und setzt sich auf der Innenseite des Fensters in Form von Kondenswasser ab“, erklärt Ökotest auf seiner Internetseite. Völlig ignorieren sollten Sie die nassen Scheiben dennoch nicht, sondern sollten umgehend handeln.

Was tun, wenn sich Kondenswasser an den Fensterscheiben bildet?

Bildet sich Kondenswasser an der Innenseite der Fensterscheibe, sollte dieses mit einem Tuch weggewischt werden. Andernfalls kann sich an den Dichtungen der Fensterscheiben mit der Zeit Schimmel bilden, was gut an den dunklen Flecken im Silikon zu erkennen ist. Die Pilzsporen sind jedoch nicht ungefährlich, denn sie können allergische Symptome hervorrufen wie etwa Kopfschmerzen, Husten oder Schlafstörungen. Auch der Holzrahmen der Fenster kann durch zu viel Feuchtigkeit Schaden nehmen.

Bildet sich nur ab und zu Kondenswasser am Fenster, ist das laut Ökotest nicht weiter schlimm. Wer regelmäßig angelaufene Scheiben vorfindet, sollte jedoch unbedingt die Ursachen bekämpfen. In der Regel ist dies eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Aber auch undichte, schlecht gedämmte Fenster können manchmal der Grund sein. In diesem Fall ist ein Fenstertausch ratsam. Neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung verhindern nicht nur eine regelmäßige Kondenswasserbildung, sondern senken zudem den Energieverbrauch, was wiederum Ihre Heizkosten reduziert. „Moderne Fenstersysteme, die der Energieeinsparverordnung (EnEV) gerecht werden, gibt es auch mit integrierter Lüftungsanlage, die wiederum zur Klimaregulierung in der Wohnung beiträgt“, informiert der Energieanbieter Vattenfall auf seiner Internetseite.

Wie vermeide ich Kondenswasserbildung an der Innenseite der Fenster?

Ihre Fenster sind intakt – und dennoch bildet sich regelmäßig Kondenswasser? Dann sollten Sie unbedingt die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen senken. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent. Mit einem Hygrometer lässt sich die Luftfeuchtigkeit ganz einfach prüfen und ist bereits ab ca. 10 Euro im Baumarkt oder Online-Handel erhältlich.

Richtig heizen: Damit sich gar nicht erst Kondenswasser an den Scheiben bildet, sollte die Raumtemperatur möglichst konstant sein. Wer etwa Schlafzimmer oder Arbeitszimmer weniger heizt, sollte darauf achten, die Zimmertüren geschlossen zu halten, damit sich die Feuchtigkeit nicht in den kühleren Zimmern niederschlägt. Das beugt auch Schimmel an den Wänden vor. Richtig lüften: Das wirksamste Mittel gegen eine hohe Luftfeuchtigkeit ist aber immer noch richtiges Lüften: „Lüften Sie drei bis vier Mal täglich für ca. zehn bis 15 Minuten“, rät Ökotest. Dabei unbedingt Stoßlüften oder – noch besser: Querlüften – und nicht nur die Fenster auf Kipp stellen. Bei gekippten Fenstern ist der Luftaustausch viel zu gering und die Wände kühlen aus. Wäsche auf dem Balkon trocknen: Beim Wäschetrocknen wird das Wasser aus den nassen Kleidungsstücken an die Luft im Raum abgegeben. Nasse Wäsche auf dem Wäscheständer treibt deshalb die Luftfeuchtigkeit im Raum massiv in die Höhe. Wer kann, sollte seinen Wäscheständer deshalb lieber auf den Balkon, in den Garten oder auf den Dachboden stellen – auch im Winter. Vor allem in Schlafzimmer und Wohnzimmer ist der Wäscheständer tabu, wenn Sie Schimmelbildung an Fensterdichtungen und Wänden vermeiden wollen. Dunstabzugshaube anschalten: Auch beim Kochen bildet sich jede Menge Dampf. Kochen Sie deshalb möglichst mit Deckel auf den Töpfen und schalten Sie die Dunstabzugshaube an. Letztere entzieht die Feuchtigkeit aus der Luft und leitet sie nach Außen ins Freie.

Ihre Fensterscheiben beschlagen im Winter von außen? Dann müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn Kondenswasser an der Außenseite der Fenster ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass Ihre Fenster bestens gedämmt sind.

Rubriklistenbild: © Shotshop/Imago