Abfluss stinkt, wenn das Wasser läuft: Woran es liegen kann und welches Hausmittel hilft

Strenger Geruch

Nicht nur bei hochsommerlichen Temperaturen kann es passieren, dass es aus dem Abfluss plötzlich unangenehm riecht.

Riecht es plötzlich streng aus dem Abfluss zum Beispiel in der Dusche? Dann sollten Sie der Ursache schnell auf den Grund gehen. Die gute Nachricht: Ein stinkender Abfluss muss nicht automatisch verstopft sein. Denn oft handelt es sich nur um angesammelte Shampoo- oder Seifenreste, die sich leicht entfernen und künftig mit einem kleinen Sieb im Abfluss verhindern lassen.

Warum stinkt der Abfluss, wenn Wasser läuft?

Entsteht der strenge Geruch, nachdem Sie das Wasser angestellt haben, kann es zudem sein, dass es gar nicht am Abfluss selbst liegt, sondern an der Zuleitung für das Frischwasser – im Fall der Dusche möglicherweise am Duschschlauch. Ob der Schlauch die Ursache für den Geruch ist, können Sie recht einfach herausfinden. Sie sollten die Dusche vor dem Test allerdings längere Zeit nicht benutzt haben. Verschließen Sie nun den Abfluss und stellen dann das Wasser an. Tritt der Geruch auf, obwohl der Abfluss komplett verschlossen war, liegt es wahrscheinlich wirklich am Duschschlauch, den Sie im Zweifel gegen einen neuen Schlauch austauschen. Nicht nur das Waschbecken, sondern auch den Überlauf sollte Sie beim Putzen zudem reinigen.

Mit heißem Wasser nachgießen

Liegt es nicht an der Zuleitung und kommt aus dem Abfluss des Spül- oder Waschbeckens gar ein gluckerndes Geräusch, ist das oft kein gutes Zeichen und im Rohr hat sich vermutlich durch die Ablagerungen bereits eine Engstelle gebildet. Um zu verhindern, dass das Rohr auch noch komplett verstopft, ist rasches Handeln gefragt. So können Sie – wenn der Abfluss nur leicht verstopft ist – erstmal versuchen, mit heißem Wasser und Spülmittel nachzugießen oder auch zum Pömpel greifen.

Hausmittel könnten bei leicht verstopftem Abfluss helfen

Kann das Wasser noch abfließen, können Sie es auch zunächst mit Hausmitteln probieren. Tipp: Ein Gemisch aus Natron (oder Backpulver) und Essig kann dabei helfen, Kalk- oder Fettablagerungen im Inneren des Rohres zu lösen. Seien Sie aber behutsam und verwenden Sie nicht zu viel davon: Drei Esslöffel Natron (oder alternativ drei Esslöffel Backpulver) und eine halbe Tasse Essig-Essenz in den Abfluss schütten, dann einige Minuten einwirken lassen und – erst, wenn es aufgehört hat zu sprudeln, das Ganze mit heißem Wasser nachspülen. Es gibt noch andere Hausmittel, die zur Abflussreinigung beitragen könnten.

Verstopfung beseitigen: Neun Hausmittel, die für einen funktionierenden Abfluss sorgen Zu den häufigsten Ursachen für verstopfte Abflüsse gehören Essensreste (meist in der Küche), Haare und Seifenrückstände (meist im Badezimmer). © Mehaniq/Imago Zu den bekanntesten Hausmitteln, die bei einem verstopften Abfluss helfen, zählt die Saugglocke – auch Pömpel genannt. Einfach das Waschbecken mit Wasser füllen, Überlauf verschließen (z.B. mit einem feuchten Tuch) und die Saugglocke über dem Abfluss positionieren. Jetzt kräftig auf und ab bewegen und die Verstopfung sollte sich lösen. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago Heißes Wasser hilft, Verstopfungen vorzubeugen. Spülen Sie also zwischendurch ruhig öfter mit Wasser nach, das so heiß wie möglich ist. Hinweis: Extra aufkochen müssen sie es aber nicht. Nutzen Sie einfach das Kochwasser von Nudeln oder Kartoffeln dazu. (Symbolfoto) © snickerdoodle/Imago Ebenfalls oft genutzt: Flaschenbürsten (s. Foto). Besser sind allerdings explizit für Abflüsse geeignete Drahtbürsten. Die haben i.d.R. einen längeren Griff und gleiten so tief ins Rohr – bis zum Siphon. Auf dem Weg wird das Rohr gereinigt. Flaschenbürsten kommen längst nicht so weit hinunter. © Karen Kaspar/Imago Frau mit Rohrspirale Im Baumarkt bekommt man in der Sanitärabteilung Rohrspiralen. Sie sollte mindestens zwei Meter lang sein und kann so auch weit entfernte Stellen erreichen. Diese Variante sollten allerdings nur Menschen mit handwerklichem Geschick verwenden, da das Rohr bei falscher Benutzung geschädigt werden kann. Tipp: Heißes Wasser nachkippen, das hilft beim Lösen der Verstopfung. (Symbolbild) © "AndreyPopov"/Imago Backpulver wird in Mehl gegeben Backpulver wird meist in der Küche eingesetzt und dient als Treibmittel für Backwaren (s. Foto). In Verbindung mit Essig löst es aber auch Verstopfungen in Rohren. Geben Sie dazu vier Esslöffel Backpulver in den Abfluss und spülen Sie sofort mit Essigessenz nach (eine halbe Tasse). Sobald das Blubbern und Sprudeln nachgelassen hat, schütten Sie heißes Wasser hinterher. © Katharina Hild/Imago Natron wird in Abfluss gegeben Natron verhält sich ganz ähnlich zu Backpulver – beim Backen und als Abflusshelfer. Auch hier gilt: Vier Esslöffel Natron in den Abfluss geben, mit einem großzügigen Schluck Essigessenz nachspülen, das Blubbern abwarten und heißes Wasser nachgießen. (Symbolfoto) © "AndreyPopov"/Imago Plastikflaschen auf dem Fließband Während Sanitär-Fachleute oft (Druckluft-)Pumpen im Gepäck haben, kann Ihnen vielleicht schon eine einfache Kunstoffflasche helfen. Besonders gut geeignet sind hier die Flaschen aus den Discountern, die lassen sich nämlich sehr leicht zerdrücken. Füllen Sie die Flasche mit heißem Wasser, dichten Sie den Überlauf ab und setzen Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten auf den Abfluss. Jetzt das Plastik schnell zusammendrücken und die Verstopfung sollte sich lösen. (Symbolbild) © Harald Richter/Imago Sprudeltablette im Glas Bonustipp für diejenigen, die Gebissreiniger zu Hause haben. Auch die Sprudeltabletten sind bei Verstopfungen (und Gerüchen) nützlich. Einfach eine oder zwei Tableten in den Abfluss geben (ggf. zerbröseln) und etwas heißes Wasser nachgießen. Alles etwas einwirken lassen und nocheinmal heiß nachspülen. (Symbolbild) © YAY Images/Imago Klempner schraubt Siphon ab. Wenn der Abfluss im Waschbecken verstopft ist, muss der Siphon gereinigt werden. Meist die letzte Möglichkeit ist es, den Siphon abzuschrauben und zu reinigen. Das ist nicht schwer, man sollte nur unbedingt an den Eimer zum Unterstellen denken. Gerade in der S-Biegung, die Gerüchen vorbeugen soll, verstecken sich oft Haarballen, Essensreste oder Kaffeesatz – je nachdem, in welchem Raum sich der Abfluss befindet. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Aus Abfluss riecht es streng? Wann ein Handwerker gefragt ist

Sollte der Geruch jedoch nicht verschwinden, fragen Sie besser einen Handwerker, der den Siphon auseinanderschraubt und reinigt. Denn sollte der Abfluss hartnäckig verstopft sein, könnten die Folgekosten sonst viel teurer werden.

