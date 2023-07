Zehn einfache und wunderschöne Ideen, mit denen Sie Ihren Garten in ein Paradies verwandeln

Tipps & Tricks

1 von 10 Je abgeschiedener und schattiger der Platz für eine Hängematte, desto besser. © WireStock/Imago 2 von 10 Kräuter wie Oregano oder Lavendel locken nicht nur Insekten an, sie duften auch wunderbar. © F. Hecker/Imago 3 von 10 Mit ihren großen Blättern ist die Funkie eine äußerst dekorative Pflanze. © Blickwinkel/Imago 4 von 10 Hübsche Möbel sind der Mittelpunkt eines jeden Gartens. © Ingimage/Imago 5 von 10 Mit Terracottatöpfen lässt sich eine mediterrane Atmosphäre schaffen. © underworld/Imago 6 von 10 Auch eine mit Efeu bewachsene Pergola kann zusätzliche Behaglichkeit schaffen. © Ken Wolter/Imago 7 von 10 Figuren und Springbrunnen verleihen dem Garten eine romantische Note. © Puripat/Imago 8 von 10 Ein Steingarten kann ebenfalls eine beruhigende Wirkung haben. © Panthermedia/Imago 9 von 10 Leere Flaschen übrig? Schmücken Sie diese mit Trockenblumen oder bauen Sie daraus eine Mauer. © Pond5/Imago

Ein Garten muss nicht nur aus Gemüsebeet und Rasen bestehen. Mit diesen Tipps aus unserer Bildergalerie gleicht Ihr Garten einer Wohlfühloase.

Wer sich in diesem Jahr aufgrund der steigenden Preise keinen Urlaub leisten kann, der möchte es sich zu Hause so schön wie möglich machen. Den eigenen Garten in eine Oase der Entspannung zu verwandeln, ist da ein guter Start.

Ob stilvolle Gartenmöbel, die richtige Bepflanzung oder imposante Steinwege – auch mit kostengünstigen Ideen lässt sich die eigene Grünfläche aufwerten.

Rubriklistenbild: © Ingimage/Imago