Ostern via WhatsApp feiern: Die lustigsten Sprüche, Grüße und Videos für Freunde und Familie

Trotz Coronavirus kann Ostern 2020 auch via Whatsapp mit Familien und Freunden gefeiert werden. Dabei helfen lustige Sprüche, Videos und Grüße zum Fest.

Ostern kann in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus nicht groß gefeiert werden.

kann in diesem Jahr aufgrund des nicht groß gefeiert werden. Damit ihr trotzdem für eure Freunde und Familie da sein könnt, gibt es WhatsApp .

. Mithilfe des Messengers können lustige und liebevolle Sprüche verschickt werden.

Dortmund - Nur noch wenige Tage und Ostern steht vor der Tür. Wegen des Coronavirus* müssen wir in diesem Jahr aber auf Feiern mit der Familie oder Freunden verzichten. Was aber nicht bedeutet, dass wir unseren Liebsten nicht trotzdem eine Freude machen können. Zum Beispiel mit netten Grüßen per WhatsApp. Und damit Sie nicht lange suchen müssen, hat RUHR24.de* für Sie die schönsten Sprüche herausgesucht. Viel Spaß!

WhatsApp zu Ostern: Sprüche und Grüße beim Messenger verschicken - trotz Coronavirus

Wir geben zu: Persönliche Treffen an Ostern sind natürlich schöner. Denn aufgrund des Coronavirus ist Ostern im Jahr 2020 bei Weitem nicht so schön wie sonst - was genau verboten ist und was nicht, ist klar geregelt*.

Sich gegenseitig ein paar Sprüche zu schicken, kann auch ganz nett sein und ist natürlich erlaubt. WhatsApp punktet beim Verschicken von Oster-Grüßen* vor allem damit, dass es schnell geht und kostenlos ist. Außerdem tun Sie nebenbei noch etwas Gutes und verringern das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus.

Falls Sie sich unsicher sind, welche Sprüche sich für wen besonders gut eignen: kein Problem. In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie für Freunde, Familie und euren Partner die passenden WhatsApp- Grüße. Damit es am Ende auch wirklich passt und es keine komischen Überraschungen gibt.

Wegen des Coronavirus kann Ostern in diesem Jahr nicht groß gefeiert werden. Mit WhatsApp-Sprüchen macht man der Familie trotzdem eine Freude.

WhatsApp zu Ostern: Die lustigsten Sprüche fürs Fest

Für Freunde, Bekannte oder auch Arbeitskollegen eigenen sich auf WhatsApp lustige Oster-Sprüche besonders gut. Hier eine kleine Übersicht:

Ostern bleibt ihr ganz zu Haus? Glückwunsch! Spannt mal richtig aus!

Endlich ist es Osterzeit, es wird langsam wärmer. Auch der Osterhase ist bereit und bald um viele Eier ärmer.



Nun beginnt wieder die Eierei mit der Osterfeierei! Wir wünschen Euch fröhliches Eiertanzen, Hasenhoppeln und Blumenpflücken!



Osterhase, Osterhenne, Osterlamm, Osterküken... wir wünschen Euch ein tierisch schönes Osterfest!



Bei mir ist jeden Tag Ostern. Ich suche immer irgendwas.

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des Aneinanderdenkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz - dafür einen Gruß mit Herz

Frühling wird es weit und breit, und die Häschen steh'n bereit. Sie bringen dir zur Osterfeier viele bunt bemalte Eier

10 kleine Osterhasen saßen auf dem Frühlingsrasen, schrieben auf die Ostereier: "Eine schöne Osterfeier!"



WhatsApp zu Ostern: Herzliche und liebevolle Grüße an den Feiertagen

Wer es bei WhatsApp lieber etwas herzlicher mag oder einen Spruch für seinen Partner sucht - keine Sorge. Auch für die Turteltäubchen unter Ihnen gibt es viele schöne Sprüche zu Ostern:

Lass mich dein Osterhase sein ... Wenn ich schon nicht naschen darf, dann lass mich wenigstens an dir knabbern. Wie wäre es mit dem Osterläppchen, ähm Ohrläppchen?

Trotz der ganzen Konkurrenz zum Osterfest, bist du der süßeste Hase für mich.



Wir wünschen ein schönes Osterfest, möge es vor allen Dingen Freude, Entspannung und Zufriedenheit bringen! Die herzlichsten Ostergrüße von ...



Männer sind wie Osterhasen: intelligent, charmant und sexy. Aber wer glaubt schon an den Osterhasen?



Hase sucht Häschen zum Eier verstecken.



WhatsApp zu Ostern: Sprüche und Grüße für die ganze Familie

Normalerweise ist Ostern ein Familienfest, in Anbetracht der aktuellen Lage werden die diesjährigen Feiertage aber wohl eher im kleinen Kreis stattfinden. Umso schöner also, dass es für die Verwandten einige süße WhatsApp-Sprüche gibt:

Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein wunderschönes und friedliches Osterfest.

Ein freudiges Osterfest für die ganze Familie und viel Spaß beim Anmalen der Ostereier wünschen ...



Ich wünsche Dir und Deiner Familie ein schönes, friedliches Osterfest, und dass der Osterhase in der Eile nicht an Eurem Garten vorbeirennt. Herzliche Ostergrüße von ...



Ein recht frohes, geruhsames Osterfest, das hoffentlich blauen Himmel und milde Frühlingssonne bringen wird, wünscht Euch von ganzem Herzen ...



Freude, Frieden und Gottes Segen möge Euch in der Osterzeit begleiten! Herzliche Ostergrüße von …



Für Familien ist es an Ostern in diesem Jahr besonders schwierig. Die Ostereier-Suche sollte nur im eigenen Garten stattfinden.

WhatsApp an Ostern: Bilder statt Sprüchen und Grüßen

Wie Sie sehen, gibt es etliche Sprüche und Grüße, mit denen Sie euren Freunden oder der Familie an Ostern (Verbraucher sollten bei bunten Eiern aus dem Supermarkt einiges beachten)* eine kleine Freude machen könnt. Wer es jedoch lieber etwas bunter mag, kann bei WhatsApp auch Bilder oder GIFs verschicken.

Egal für was Sie sich am Ende auch entscheiden: Die Geste zählt. Wir wünschen Ihnen allen frohe Ostern!

