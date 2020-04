Ostern 2020: Fettes Programm im Free-TV - Film-Highlights an den Feiertagen 

Ab Karfreitag geht es los

+ © dpa/Caroline Seidel An Ostern zeigen die deutschen TV-Sender ein vollgepacktes Programm. Darunter viele Filme und echte Hollywood-Highlights. © dpa/Caroline Seidel

Langeweile an Ostern wegen Corona? Nicht mit dem TV-Programm für die Feiertage. RTL, ProSieben, SAT.1, Vox & Co. kündigen viele neue und klassische Filme an.

Ostern und die Feiertage stehen vor der Tür.

und die stehen vor der Tür. Wegen der Coronavirus-Pandemie* fallen sämtliche Partys aber aus.

Damit es nicht zu langweilig wird, haben wir die besten Filme aus dem Free-TV rausgesucht.

Dortmund - Füße hoch, TV an - was anderes kann man an den kommenden Feiertagen auch nicht machen. Wegen der Coronavirus-Pandemie fallen sämtliche Feierlichkeiten an Ostern* aus. Was bleibt, ist das heimische Wohnzimmer. RUHR24.de* verrät, was das Free-TV an den Feiertagen zu bieten hat.

Ostern 2020: Filme im kostenlosen Free-TV an den Feiertagen

Für gewöhnlich fahren die deutschen TV-Sender an den Oster-Tagen ein vollgepacktes Programm. Die Zuschauer erwarten Hollywood-Blockbuster, cineastische Klassiker und neue Highlights.

Das ist in diesem Jahr nicht anders. Vor allem die privaten Fernsehsender zeigen an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag etliche Schmuckstücke. Da fällt einem das Zuhause bleiben wegen der Corona-Krise gar nicht mehr so schwer...

Ostern 2020: Auf diese Filme könnt ihr euch an Karfreitag freuen

Los geht das Programm an Karfreitag. Das Gute an den Feiertagen: Die Sender zeigen schon ab dem Nachmittag etliche Filme. Und die können sich sehen lassen:

Der Goldene Kompass, ProSieben, 11.55 Uhr: Fantasy-Action mit Nicole Kidman und Daniel Craig ("James Bond"). Hier dürften vor allem Familien voll auf ihre Kosten kommen. Auch wenn der Film aus dem Jahre 2007 schon etwas älter ist.

Harry Potter und der Feuerkelch, SAT.1, 17.05 Uhr: Ein echter Klassiker unter den Kinofilmen, auch wenn der vierte Teil der Zauberlehrlings-Saga unter den Fans nicht unbedingt als Lieblingsteil gilt. Wer ihn noch nicht gesehen hat: gucken!

Das Traumschiff: Bora Bora, ZDF, 17.25 Uhr: Was wäre Ostern nur ohne Traumschiff? Richtig - nur halb so schön. Auch wenn es sich hierbei nur um eine Wiederholung aus dem Jahre 2011 handelt. Die neue Folge des ZDF-Klassikers läuft erst am Ostersonntag.

+ In der Episode "Das Traumschiff - Antigua" spielte Florian Silbereisen zum ersten Mal mit. In der Folge "Bora Bora" ist er nicht dabei. © dpa/Dirk Bartling

Thor, ProSieben, 18.10 Uhr: Marvel-Action am frühen Abend. Fans von Comics und Fantasy dürften den Streifen um den blonden Donnergott, porträtiert von Chris Hemsworth, bereits kennen. Falls nicht: durchaus sehenswert.

Ice Age - Jäger der verlorenen Eier, RTL, 18.25 Uhr: Aufgepasst - hierbei handelt es sich um keinen Spielfilm der Ice-Age-Reihe, sondern "nur" um einen Kurzfilm. Der Titel könnte für Ostern jedenfalls nicht passender sein.

Fack Ju Göhte, SAT.1, 20.15 Uhr: Ein deutsches Schmuckstück, das jeder mal gesehen haben sollte. Auch wenn der Film an einigen Ecken übertreibt, könnte er in der trüben Corona-Stimmung für gute Laune sorgen.

Mad Max: Fury Road, ProSieben, 22.50 Uhr: Endzeit trifft Action. Wer auf postapokalyptische Kinofilme made in Hollywood steht, sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen. Auch wenn der Streifen etwas zu viel sein könnte, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Ostern 2020: Auf diese Filme könnt ihr euch an Ostersamstag freuen

An Ostersamstag verhält es sich bei den TV-Sendern etwas anders als an Karfreitag. RTL, ProSieben, SAT.1 und Co. zeigen bis zur Primetime ihr normales Programm statt Filmen. Für den Abend sind aber einige Highlights geplant:

Harry Potter und der Orden des Phoenix, SAT.1, 20.15 Uhr: Der fünfte Teil der Harry-Potter-Reihe ist vollgepackt mit Action und einer ordentlichen Portion Magie. Zauberlehrling Harry Potter muss gegen seinen größten Feind ran und einige Verluste hinnehmen.

Marvel's The Avengers, ProSieben, 20.15 Uhr: Fantasy- und Comic-Streifen geben sich an Ostern die Klinke. Und was wären die Feiertage bloß ohne diesen Marvel-Klassiker? Der Hulk, Thor und Iron Man geben im Kampf gegen das Böse jedenfalls alles.

Das Leben des Brian, RTL II, 20.15 Uhr: Läuft eigentlich jedes Jahr an Ostern. Und jedes Jahr guckt man den Film. Verhält sich ähnlich wie mit "Dinner for One" an Silvester.

Ich, du und der andere, VOX, 22 Uhr: Wer auf Komödien steht und an Ostersamstag noch nichts vorhat, kann sich diesen Film ansehen. Nichts Besonderes, aber auch nicht grottenschlecht.

E.T. - Der Außerirdische, ZDFneo, 22.25 Uhr: Ein echtes Must-see unter den TV-Angeboten der kommenden Tage. Wer den Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahre 1982 noch nicht gesehen hat, sollte dies unbedingt nachholen. Da wird einem warm ums Herz!

+ E.T. kommt für Werbespot zurück auf die Erde © dpa/Sky

Hangover 3, SAT.1, 22.55 Uhr: Die Hangover-Reihe hat mittlerweile ja schon fast Kultstatus. Und der dritte Teil der Reihe ist sogar noch richtig gut. Perfekt, um den Abend mit einer leckeren Pizza ausklingen zu lassen.

Ostern 2020: Auf diese Filme könnt ihr euch an Ostersonntag freuen

Am Ostersonntag zeigen die deutschen TV-Sender einen wilden Mix aus neuen Filmen, Serien und Wiederholungen. Zu letzteren zählen an dem Tag "Thor" (15.40 Uhr), "Harry Potter und der Feuerkelch" (14.25 Uhr), "Harry Potter und der Orden des Phoenix" (17.15 Uhr) und "Marvel's the Avengers" (17.45 Uhr). Wem das zu langweilig ist, kann stattdessen Folgendes gucken:

Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen, Kabel Eins, 18.20 Uhr: Schon älter und auch nicht sonderlich spannend. Eher was für "zwischendurch", wenn nichts Besseres läuft.

Das Traumschiff - Marokko, ZDF, 20.15 Uhr: Endlich! Das Traumschiff ist mit einer neuen Episode zurück und sticht an Ostern in nordafrikanische Gewässer. Was haben wir auf diesen Moment hin gefiebert - auch wenn die neue Episode ohne Florian Silbereisen läuft.

Jumanji - Willkommen im Dschungel, RTL, 20.15 Uhr: Ein Klassiker neu interpretiert. In einer der Hauptrollen: Dwayne "The Rock" Johnson. Kann man sich sicherlich mal angucken, vor allem als Familie mit Kindern.

Deadpool 2, ProSieben, 20.15 Uhr: Wieder ein Comic-Streifen, wenn auch anderer Natur. Deadpool kommt nämlich mit einer ganz schönen Portion Humor um die Ecke. Definitiv anders als Thor oder Captain America.

Asterix bei den Olympischen Spielen, Kabel Eins, 22.35 Uhr: Wenig Action, die Sendezeit passt. Für Fans der Bücher sicherlich sehenswert. Für alle anderen: entscheidet selbst.

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück, ZDFneo, 23.30 Uhr: Normalerweise läuft der britische Comedy-Klassiker mit Renée Zellweger an Weihnachten. Jetzt wurde er mitten in die Nacht an Ostersonntag verfrachtet. Eigentlich schade, handelt es ich hierbei doch um einen eigentlich guten Film.

Ostern 2020: Auf diese Filme könnt ihr euch an Ostermontag freuen

Captain America: The First Avenger, ProSieben, 13.10 Uhr: Nach Thor, Deadpool und den Avengers eigentlich nur legitim, dass auch Captain America an Ostern einen Sendeplatz bekommt. Wie immer gilt bei Comic-Streifen: viel Action. Zudem wertet der Film mit einer tiefen Handlung auf. Gucken (falls noch nicht geschehen)!

American Pie, SAT.1, 13.50 Uhr: Ein echter komödiantischer Klassiker made in Hollywood. Dürften mittlerweile fast alle irgendwie schon mal gesehen haben.

Karate Kid, ProSieben, 15.10 Uhr: Eignet sich vor allem für Kinder mit Familien besonders gut. Kann man auch mal eben "zwischendurch" gucken oder nebenher laufen lassen.

Richie Rich, Kabel Eins, 20.15 Uhr: Dieser Film bringt uns zurück in eine Zeit, als Macaulay Culkin ("Kevin allein zu Haus") noch klein und unschuldig war. Kann man auf jeden Fall gut gucken, ist kurzlebig und für fast alle Altersgruppen sehenswert.

Der Zoowärter, VOX, 20.15 Uhr: Eine Komödie für die ganze Familie. Vor allem in Zeiten der Coronavirus-Krise, in der alle Zoos geschlossen sind, eine willkommene Abwechslung, um trotzdem mal wieder das eine oder andere exotische Tier zu sehen.

The Huntsman & The Ice Queen, RTL, 20.15 Uhr: Ein Film, der vor allem Fantasy-Fans gefallen dürfte. In den Hauptrollen: Chris Hemsworth ("Thor") und Charlize Theron ("Mad Max:Fury Road). Hat man beide über die Oster-Feiertage irgendwo im TV schon mal gesehen...

Das Pubertier - Der Film, SAT.1, 20.15 Uhr: Eine deutsche Komödie, die zwar nicht an Fack Ju Göthe rankommt, aber trotzdem ganz lustig ist. Der Film nimmt die Eigenarten von pubertierenden Teenagern aufs Korn und kommt damit gruselig echt an die Realität ran...

+ In der deutschen Filmkomödie "Das Pubertier" spielt Heike Makatsch eine der Hauptrollen. © obs/Constantin Fil m/© 2017 Constantin Film Verleih

Kingsman: The Secret Service, ProSieben, 20.15 Uhr: Wer auf britische Agentenfilme steht: perfekt. Weitere Voraussetzungen muss man eigentlich nicht erfüllen, um diesen Film gut zu finden.

Die Glorreichen Sieben, RTL, 22.15 Uhr: Ein moderner Western mit Star-Aufgebot. Könnte nicht jedem gefallen, aber das muss dieser Film auch nicht. In den Hauptrollen ist unter anderem Denzel Washington zu sehen.

Wie ihr sehen könnt, bietet euch das deutsche Free-TV an Ostern ein sattes Programm, wobei für jeden etwas dabei sein sollte. Falls euch unsere Liste nicht reicht: Bei TV Spielfilm findet ihr alle Filme und Serien während der Oster-Feiertage in einer kalendarischen Übersicht. Viel Spaß! anhi

