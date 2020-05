Muttertag 2020 und WhatsApp: Die schönsten Sprüche und Grüße an die Mutter

Mamas Ehrentag

Der Muttertag 2020 ist aufgrund des Coronavirus aktuell einfach anders. Trotzdem können via WhatsApp schöne und lustige Sprüche an die Mutter gesendet werden.

Am 10. Mai ist Muttertag*.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie* haben sich jedoch viele Menschen gegen einen Besuch bei ihrer Mutter entschieden.

entschieden. Mit lustigen Sprüchen oder einem netten Muttertags-Gruß auf WhatsApp kann man seiner Mama an ihrem Ehrentag dennoch ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Dortmund/NRW - Aufgrund des Coronavirus entscheiden sich dieses Jahr viele Nordrhein-Westfalen gegen den alljährlichen Muttertags-Besuch bei der Mama* - schließlich gehören gerade ältere Personen zur größten Coronavirus-Risikogruppe (alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW in unserem Live-Ticker*), wie RUHR24.de* berichtet.

Muttertag 2020: Mütter freuen sich auch über Grüße via WhatsApp

Doch das muss nicht bedeuten, dass man seiner Mutter nicht trotzdem eine Freude machen* kann. Auch in Zeiten der Coronavirus-Krise kann man seiner Mama am Muttertag ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Die Klassiker sind natürlich Grußkarten, Blumen oder Pralinen, die auch per Post verschickt werden können. Wer in diesem Jahr vergessen hat, ein Geschenk zu besorgen oder seiner Mutter eine zusätzliche Freude machen möchte, kann sich auch einfach über das Telefon oder per WhatsApp bei ihr melden - zum Beispiel mit einem netten Gruß.

Muttertag 2020: Mit diesen netten WhatsApp Grüßen zaubert man Mama ein Lächeln ins Gesicht

Die folgenden Sprüche könnten die Gemüter eurer Mütter erheitern, wenn ihr den Muttertag nicht gemeinsam verbringen könnt.

"Kurz und knapp, eins ist klar: Mama , du bist wunderbar!"

, du bist wunderbar!" "Ein Blümchen braucht die Sonne, und Mama - ich brauch dich! Du schenkst mir so viel Wärme und darum lieb' ich dich. Du nimmst mich in die Arme, du tröstest mich und lachst. Heut sage ich dir 'Dankeschön' für alles, was du machst"

- ich brauch dich! Du schenkst mir so viel Wärme und darum lieb' ich dich. Du nimmst mich in die Arme, du tröstest mich und lachst. Heut sage ich dir 'Dankeschön' für alles, was du machst" "Ein rotes Herz aus Tonpapier und tausend Küsse schenk ich dir. Ich hab dich lieb das ganze Jahr, denn du bist einfach wunderbar."



"Liebe Mama , ich hab' mir heut was ausgedacht und hoff, dass es dir Freude macht. Gratulieren will ich hier und wünsche alles Gute dir. Du bist die Beste auf der Welt, schon oft hab' ich das festgestellt. Allen möchte ich laut sagen: Ich will keine andere Mama haben!"

, ich hab' mir heut was ausgedacht und hoff, dass es dir Freude macht. Gratulieren will ich hier und wünsche alles Gute dir. Du bist die Beste auf der Welt, schon oft hab' ich das festgestellt. Allen möchte ich laut sagen: Ich will keine andere haben!" "Liebe Mama , immer bist du für mich da, egal, was ist und auch was war. Du tust so unendlich viel für mich. Mama , ich liebe dich!"

, immer bist du für mich da, egal, was ist und auch was war. Du tust so unendlich viel für mich. , ich liebe dich!" "An einem Tag in jedem Jahr, wird mir immer wieder wahr, dass ich dir viel zu selten sage, wie gern ich dich als Mutti habe."



habe." "Mama ist ein Zauberwesen, denn sie kann Gedanken lesen. Keiner kennt mich so wie sie, das ist die reinste Ma-ma-gie.

Muttertag 2020: Grüße über WhatsApp mit persönlichen Worten ergänzen

Doch Achtung: Solltet ihr eurer Mutter nur diese Sprüche schicken, wird sie vielleicht merken, dass ihr euch für den Gruß ein wenig Inspiration aus dem Internet geholt habt.

Wir empfehlen deshalb, noch ein paar persönliche Worte in die WhatsApp-Nachricht zum Muttertag zu schreiben. Bedankt euch doch einfach für etwas, was euch selbstverständlich erscheint und sagt eurer Mutter, wie sehr ihr sie lieb habt.

Whats AppGrüße zum Muttertag: Diese Emojis passen zum Ehrentag der Mutter

Auch Emojis kommen in einer WhatsApp-Nachricht zum Muttertag immer gut an. Passend sind da zum Beispiel der Blumenstrauß-Emoji, der für virtuelle Blumengrüße steht - oder ganz klassisch ein Herz-Emoji.

#CoronaDO: Das Land hat die Besuchsverbote in stationären Pflegeeinrichtungen & in anderen Wohn- & Betreuungsformen aufgehoben. In #Dortmund sollen pünktlich zum #Muttertag erste Besuche möglich sein.

▶️https://t.co/sVS3LTG8FD pic.twitter.com/h0GWvIBAJQ — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) May 8, 2020

Wer seiner Mutter vielleicht per Post ein Geschenk geschickt hat, kann den persönlichen Muttertags-Gruß auch mit einem Geschenk-Emoji aufhübschen. Egal wie ihr eure Mutter in diesem außergewöhnlichen Jahr feiert - Mamas freuen sich doch über jede Aufmerksamkeit ihrer Kinder.

